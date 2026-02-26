Haberler

Skriniar neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Skriniar sakat mı, cezalı mı yedek mi?
Güncelleme:
Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında taraftarlar, Milan'ın yıldız savunmacısı Milan Skriniar'ın neden kadroda olmadığını merak ediyor. Peki Skriniar sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi? Fenerbahçe'nin savunmadaki kritik ismiyle ilgili son gelişmeler haberimizde

Fenerbahçe'nin UEFA maçında Milan Skriniar kadroda yok, bu durum taraftarlar arasında büyük soru işareti yarattı. Skriniar sakat mı, yoksa teknik direktör tarafından yedek mi bırakıldı? Nottingham Forest karşılaşmasına dair tüm detaylar ve eksik oyuncuların durumu bu haberde.

NOTTINGHAM FOREST – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Şubat Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 23:00'te başlayacak ve City Ground Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar karşılaşmayı TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME REHBERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan maç takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı izleme imkânı bulunuyor.

SKRINIAR NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe'nin savunma hattının önemli isimlerinden Milan Skriniar, sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest maçında kadroda yer almıyor

