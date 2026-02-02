Skriniar ne yaptı, ceza alacak mı? Kritik karşılaşmada yaşanan pozisyon sonrası Milan Skriniar'ın sportmenliğe aykırı davranış iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceği merak edildi. Skriniar ne yaptı, Skriniar ceza alacak mı?

SKRINIAR NE YAPTI?

Milan Skriniar, maçta attığı golün ardından yaptığı sevinç hareketiyle gündeme geldi. Gol sonrasıve beden hareketlerinin taraftara yönelik olduğu iddia edilirken, bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GOL SEVİNCİ TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın ardından paylaşılan görüntülerde Skriniar'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketin provokatif olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar bu hareketin rakip tribünleri hedef aldığını savunurken, bazı kesimler ise sevinci yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

CEZA ALACAK MI?

Skriniar'ın yaptığı hareketin disiplinlik bir durum oluşturup oluşturmadığı merak ediliyor. Hakem raporunda konuyla ilgili bir ifadenin yer alıp almadığı henüz netlik kazanmazken, futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan olay sonrası ne kulübünden ne de resmi kurumlardan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Skriniar'ın ceza alıp almayacağı, önümüzdeki günlerde hakem raporu ve disiplin kurulu değerlendirmesinin ardından kesinlik kazanacak.