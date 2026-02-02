Haberler

Skriniar ne yaptı, Skriniar ceza alacak mı?

Skriniar ne yaptı, Skriniar ceza alacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Skriniar ne yaptı, Skriniar ceza alacak mı soruları futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Skriniar ne yaptı, Skriniar ceza alacak mı?

Skriniar ne yaptı, ceza alacak mı? Kritik karşılaşmada yaşanan pozisyon sonrası Milan Skriniar'ın sportmenliğe aykırı davranış iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceği merak edildi. Skriniar ne yaptı, Skriniar ceza alacak mı?

SKRINIAR NE YAPTI?

Milan Skriniar, maçta attığı golün ardından yaptığı sevinç hareketiyle gündeme geldi. Gol sonrasıve beden hareketlerinin taraftara yönelik olduğu iddia edilirken, bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GOL SEVİNCİ TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın ardından paylaşılan görüntülerde Skriniar'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketin provokatif olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar bu hareketin rakip tribünleri hedef aldığını savunurken, bazı kesimler ise sevinci yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

CEZA ALACAK MI?

Skriniar'ın yaptığı hareketin disiplinlik bir durum oluşturup oluşturmadığı merak ediliyor. Hakem raporunda konuyla ilgili bir ifadenin yer alıp almadığı henüz netlik kazanmazken, futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan olay sonrası ne kulübünden ne de resmi kurumlardan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Skriniar'ın ceza alıp almayacağı, önümüzdeki günlerde hakem raporu ve disiplin kurulu değerlendirmesinin ardından kesinlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi

Kontrol etmek için gitti, görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız