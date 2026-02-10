Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle izleyicinin hafızasına kazınan oyuncu Şıvga Gerez, hayatını kaybetti. Peki, Şıvga Gerez ne kanseri? Şıvga Gerez'in hastalığı ne, neden vefat etti? Detaylar haberimizde.

ŞIVGA GEREZ'İN HASTALIĞI NE?

Şıvga Gerez'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Oyuncu, hastalığını ilk kez geçtiğimiz aylarda kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu paylaşımında sağlık durumunu açıkça dile getiren Gerez, tedavi sürecine başladığını belirterek sevenlerinden destek istemişti.

Tedavi süreci boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncunun, hastalığıyla ilgili detaylı tıbbi bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak yapılan resmi ve dolaylı açıklamalarda, sürecin uzun ve zorlu geçtiği ifade edildi.

Tüm tıbbi müdahalelere ve uygulanan tedavilere rağmen Şıvga Gerez, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi, sanat camiasında derin bir yankı uyandırdı.

ŞIVGA GEREZ NE KANSERİ?

Şıvga Gerez'in kanser tedavisi gördüğü kesin olarak bilinmekle birlikte, kanser türüne ilişkin net ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuna açıklanmamıştır.

ŞIVGA GEREZ NEDEN ÖLDÜ?

Şıvga Gerez'in ölüm nedeni, kanser hastalığına bağlı sağlık komplikasyonları olarak açıklandı. Bir süredir tedavi gören oyuncu, tüm çabalara rağmen hastalığa yenik düştü.

Vefat haberinin duyulmasının ardından, özellikle Kurtlar Vadisi izleyicileri sosyal medya platformlarında duygusal paylaşımlar yaparak Gerez'e veda etti. Dizide canlandırdığı güçlü kadın karakter, yıllar geçmesine rağmen hâlâ hatırlanıyor.

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Şıvga Gerez, Türk televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isimdi. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanındı. Sert mizacı, otoriter tavırları ve güçlü kadın profiliyle dikkat çeken bu karakter, dizinin akılda kalan yan rollerinden biri oldu.

Oyuncunun doğum yeri ve yaşıyla ilgili net ve doğrulanmış bilgiler bulunmamaktadır. Şıvga Gerez, özel hayatını medya önünde yaşamamayı tercih eden ve kişisel bilgilerini kamuoyuyla paylaşmayan isimler arasında yer aldı.

Şıvga Gerez'in sanat hayatı dansözlükle başladı. Sahne performansı, enerjisi ve dikkat çekici duruşu sayesinde kısa sürede eğlence dünyasında tanınan bir isim hâline geldi.

Kariyerindeki en önemli dönüm noktası ise İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmesi oldu. Bu keşfin ardından uzun yıllar İbo Show programında sahne alan Gerez, burada geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak ekran önü tecrübesi kazandı.

Televizyon dünyasındaki bu deneyim, onun oyunculuk kariyerine geçişinde önemli bir rol oynadı.