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Sivasspor Pendikspor maçı hangi kanalda, Sivasspor Pendikspor nereden CANLI izlenir?

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Sivasspor Pendikspor maçı hangi kanalda, Sivasspor Pendikspor nereden CANLI izlenir?
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Sivasspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Futbolseverlerin merakla beklediği Sivasspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma öncesinde geri sayım sürüyor. Puan tablosundaki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak iki ekibin taraftarları, maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor. İşte Sivasspor - Pendikspor maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Sivasspor - Pendikspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki takım arasındaki mücadele, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? TRENDYOL 1. LİG’DE KRİTİK MÜCADELE

Sivasspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Trendyol 1. Lig'de Sivasspor, bugün sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Puan tablosunda üst sıraları hedefleyen iki ekip arasındaki mücadele öncesinde taraftarlar, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Sivasspor - Pendikspor karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor'un şifresiz yayını sayesinde futbolseverler, maçı ücretsiz olarak da izleyebilecek.

TRT SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Kanal ayrıca Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Kablo TV'de 133, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan izlenebiliyor. Televizyon başında olamayanlar ise maçı TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS MAX 1 KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı beIN Sports Max 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, kanala Digiturk'te 82. kanaldan ulaşabilecek. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Sivasspor'un ev sahipliğinde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor, taraftarı önünde avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken, Pendikspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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