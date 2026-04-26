Sivasspor Iğdırspor maçı hangi kanalda, Sivasspor Iğdırspor nereden CANLI izlenir?

Sivasspor - Iğdırspor maçı canlı yayın seçenekleri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Bugün saat 16:00'da start alan müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Connect ve tabii Spor 4 platformlarından ise naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen sporseverler TRT Spor kanalını tercih edebilirken, internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için dijital yayın alternatifleri de hazır durumda. Sivas’taki bu kritik puan mücadelesine dair son dakika haberleri ve ilk 11'ler haberimizin devamında yer alıyor.

SİVASSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı Sivas'ta zirve yapıyor! Ligin iddialı ekiplerinden Sivasspor, kendi seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanan bu kritik karşılaşma, saat 16:00 itibarıyla başladı. Her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda yükselme hedefinde olduğu bu randevu, haftanın en çok merak edilen müsabakaları arasında yer alıyor.

CANLI İZLE: SİVASSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI YAYIN PLATFORMLARI

Sivas'taki bu büyük mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler için birden fazla yayın alternatifi bulunuyor. İşte maçı canlı yayınlayan kanallar ve platformlar:

• TRT Spor: Şifresiz olarak konferans yayın formatıyla sahadaki tüm gelişmeleri anlık aktarıyor.

• tabii Spor 4: Dijital platform üzerinden naklen ve kesintisiz yayın sağlıyor.

• Bein Sports beIN Connect: Şifreli ve yüksek çözünürlüklü canlı maç izleme imkanı sunuyor.

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan şifresiz ve ücretsiz bir şekilde takip etmek isteyenler için TRT Spor, aşağıdaki platformlarda ve kanal numaralarında yayına devam ediyor:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden tüm Türkiye’den erişim sağlanabilir.

DİJİTALDEN KESİNTİSİZ MAÇ KEYFİ: TABİİ VE BEIN CONNECT

Mücadeleyi internete bağlı cihazlardan, akıllı televizyonlardan veya mobil uygulamalardan izlemek isteyenler için tabii Spor 4 ve beIN Connect aktif durumda. Her iki platform da kullanıcılarına donma ve takılma yaşamadan yüksek görüntü kalitesiyle maçı takip etme şansı tanıyor. "tabii" üzerinden izlemek isteyenlerin internet üzerinden şifreli erişim bilgilerini kontrol etmeleri yeterli.

YENİ 4 EYLÜL STADYUMU'NDA KRİTİK 90 DAKİKA

Sivasspor ve Iğdırspor'un kozlarını paylaştığı bu önemli randevuya Sivas'ın modern spor tesisi Yeni 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Saat 16:00'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayan maç, 1. Lig Konferans Yayın kuşağının da ana duraklarından biri. Sivas temsilcisi ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Iğdır FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. Maçın anlık skorunu ve gelişmeleri canlı yayınlarımızdan takip edebilirsiniz.