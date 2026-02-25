Haberler

Sivas okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Sivas genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "3 Şubat Salı Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Sivas Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Sivas'ta okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas'ta 26–27 Şubat Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre Sivas'ta 26 ve 27 Şubat tarihlerinde hava soğuk ve kış koşullarına uygun seyredecek. Gündüz sıcaklıkları sıfırın birkaç derece üzerinde olacak, ancak sabah ve gece saatlerinde don riski devam edecek.

26 Şubat 2026 – Perşembe:

Sabah: -1?°C (hissedilen -5?°C), açık

Gündüz: 3?°C, az bulutlu

Akşam: -1?°C, parçalı bulutlu

Gece: -3?°C, açık

Gün boyunca soğuk hava etkili olacak; gündüz sıcaklıklar biraz yükselse de sabah ve gece saatlerinde hava oldukça soğuk olacak.

27 Şubat 2026 – Cuma:

Sabah: -3?°C, bulutlu

Gündüz: 2?°C, parçalı bulutlu

Akşam: -1?°C, bulutlu

Gece: -4?°C, parçalı bulutlu

Cuma günü de soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde don riski yüksek. Rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek.

Özet:

Sivas'ta hafta boyunca havalar kış normallerine uygun olarak soğuk geçecek. Gündüzler hafif pozitif sıcaklıklarda seyrederken, sabah ve gece don olasılığı devam edecek. Yoğun yağış beklenmiyor, genel olarak açık ve bulutlu hava hâkim olacak.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

