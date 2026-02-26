Sivas okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 27 Şubat Cuma günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 27 Şubat Cuma Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU AYAZ: 27 ŞUBAT RAPORU

Sivas genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Şehirde gün boyu kış koşullarının ağırlığını hissettireceği, ulaşım ve günlük yaşamda aksamaların yaşanabileceği bir gün bekleniyor.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Sivas ve çevresinde gökyüzü kapalı olacak ve aralıklarla kar yağışı geçişleri görülecek.

• Hava Durumu: Hem gündüz hem de gece saatlerinde kar yağışlı bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -2°C olarak ölçülürken, gece dondurucu soğukla birlikte termometreler -6°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı hem gündüz hem gece %25 seviyelerinde tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 14 mph hızla esecek sert rüzgar, hissedilen sıcaklığı çok daha düşük seviyelere çekecek.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %80 civarında seyrederek soğuğun etkisini artıracak.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Kuvvetli Buzlanma ve Don: Sıcaklığın gün boyu sıfırın altında kalacak olması nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda kuvvetli buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı tedbirli olması ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmaması hayati önem taşımaktadır.

• Ulaşım Güvenliği: Sert rüzgarla birlikte yer yer görülebilecek tipi, görüş mesafesini kısıtlayabilir. Özellikle yüksek rakımlı geçitleri kullanacak olanların dikkatli olması gerekmektedir.

• Hissedilen Soğuk: 14 mph hızındaki rüzgar nedeniyle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların soğuk ısırması ve donma riskine karşı sıkı giyinmeleri önerilmektedir.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.