Şipşak özelliği kapatma! İnstagram'da şipşak nasıl ve nereden kapanır?

Meta bünyesindeki Instagram tarafından kullanıma sunulan Şipşak özelliği, uygulamadaki paylaşım alışkanlıklarında yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Kullanıcıların düzenleme yapmadan anlık fotoğraf göndermesine imkan tanıyan sistem, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu yeniliklerden biri haline geldi.

ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ KAPATMA

Instagram’ın yeni Şipşak sistemi, kullanıcıların çektikleri fotoğrafları hızlı şekilde paylaşmasına imkan tanıyan bir özellik olarak uygulamaya eklendi. Mesaj kutusunun sağ alt bölümünde yer alan küçük fotoğraf yığını simgesine dokunulduğunda kamera otomatik olarak açılıyor ve çekilen kare seçilen kişilere doğrudan gönderiliyor. Sistem yalnızca karşılıklı takip edilen kullanıcılarla ya da “yakın arkadaşlar” listesiyle sınırlı şekilde çalışıyor.

Şipşak paylaşımları kısa süre içerisinde kaybolurken, özellikte ekran görüntüsü alınmasına izin verilmemesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Uygulama içinde anlık içerik paylaşımını artıran sistemin yaygınlaşmasının ardından bazı kullanıcılar, yanlışlıkla yapılan paylaşımlar nedeniyle Şipşak bölümünü kapatmak için çözüm aramaya başladı. Kullanıcılar, uygulama ayarları üzerinden ilgili seçeneği değiştirerek bu özelliği hesaplarında görünmez hale getirebiliyor.

İNSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NEREDEN KAPATILIR?

Şipşak özelliğini kapatmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Instagram uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Ardından sağ alt bölümde bulunan profil fotoğrafına dokunularak profil ekranı açılıyor ve “Ayarlar ve Gizlilik” menüsüne giriş yapılıyor. Burada yer alan “İçerik Tercihleri” sekmesi üzerinden Şipşak ayarlarına ulaşılabiliyor.

İçerik Tercihleri bölümünde bulunan “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneği aktif edildiğinde, özellik hesapta görünmez hale geliyor. İşlemin tamamlanmasının ardından Şipşak içerikleri uygulama içerisinde görüntülenmiyor ve sistem kullanım dışı bırakılıyor. Özelliği yeniden kullanmak isteyen kullanıcılar ise aynı menü üzerinden ayarı tekrar değiştirebiliyor.