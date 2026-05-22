Haberler

Şipşak özelliği kapatma! İnstagram'da şipşak nasıl ve nereden kapanır?

Şipşak özelliği kapatma! İnstagram'da şipşak nasıl ve nereden kapanır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şipşak özelliği kapatma! Instagram’ın mesaj kutusuna entegre ettiği “Şipşak” özelliği, kullanıcıların anlık fotoğraflarını hızlı şekilde paylaşmasına imkan tanırken sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer aldı. İnstagram şipşak özelliği kapatma! Snapchat benzeri yapısıyla dikkat çeken sistemde paylaşımlar kısa süre içinde kaybolurken, ekran görüntüsü alınamaması da kullanıcılar arasında merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Meta bünyesindeki Instagram tarafından kullanıma sunulan Şipşak özelliği, uygulamadaki paylaşım alışkanlıklarında yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Kullanıcıların düzenleme yapmadan anlık fotoğraf göndermesine imkan tanıyan sistem, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu yeniliklerden biri haline geldi.

ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ KAPATMA

Instagram’ın yeni Şipşak sistemi, kullanıcıların çektikleri fotoğrafları hızlı şekilde paylaşmasına imkan tanıyan bir özellik olarak uygulamaya eklendi. Mesaj kutusunun sağ alt bölümünde yer alan küçük fotoğraf yığını simgesine dokunulduğunda kamera otomatik olarak açılıyor ve çekilen kare seçilen kişilere doğrudan gönderiliyor. Sistem yalnızca karşılıklı takip edilen kullanıcılarla ya da “yakın arkadaşlar” listesiyle sınırlı şekilde çalışıyor.

Şipşak paylaşımları kısa süre içerisinde kaybolurken, özellikte ekran görüntüsü alınmasına izin verilmemesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Uygulama içinde anlık içerik paylaşımını artıran sistemin yaygınlaşmasının ardından bazı kullanıcılar, yanlışlıkla yapılan paylaşımlar nedeniyle Şipşak bölümünü kapatmak için çözüm aramaya başladı. Kullanıcılar, uygulama ayarları üzerinden ilgili seçeneği değiştirerek bu özelliği hesaplarında görünmez hale getirebiliyor. 

İNSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NEREDEN KAPATILIR?

Şipşak özelliğini kapatmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Instagram uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Ardından sağ alt bölümde bulunan profil fotoğrafına dokunularak profil ekranı açılıyor ve “Ayarlar ve Gizlilik” menüsüne giriş yapılıyor. Burada yer alan “İçerik Tercihleri” sekmesi üzerinden Şipşak ayarlarına ulaşılabiliyor.

İçerik Tercihleri bölümünde bulunan “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneği aktif edildiğinde, özellik hesapta görünmez hale geliyor. İşlemin tamamlanmasının ardından Şipşak içerikleri uygulama içerisinde görüntülenmiyor ve sistem kullanım dışı bırakılıyor. Özelliği yeniden kullanmak isteyen kullanıcılar ise aynı menü üzerinden ayarı tekrar değiştirebiliyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?

Telefonuna dönmemiş! Özel'in Kılıçdaroğlu sorusuna yanıtı bomba
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı

Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü