Singo sakatlandı mı, Singo kaç ay yok?

Futbolseverlerin gündeminde “Singo sakatlandı mı?” sorusu öne çıkarken, oyuncunun yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüş süresi merak konusu oldu. Singo’nun kaç ay forma giyemeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, kulüpten gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Peki Singo’nun sağlık durumu nasıl, ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar…

WILFRIED SINGO DÜNYA KUPASI’NDA SAKATLANDI

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo, Dünya Kupası’nda Almanya ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Mücadelenin 80. dakikasında Kai Havertz ile girdiği ikili mücadele sonrası sol üst baldırından sakatlanan oyuncu oyuna devam edemedi. Saha içinde büyük acı yaşayan Singo, yerini Guela Doue’ye bırakmak zorunda kaldı.

SAHALARDAN 3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Yapılan ilk değerlendirmelere göre Wilfried Singo’nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Bu gelişme hem Fildişi Sahili Milli Takımı’nda hem de Galatasaray cephesinde büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncunun tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği ise yakından takip ediliyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANLARI ETKİLENDİ

Sakatlık haberi, Galatasaray’ın transfer planlarını da doğrudan etkiledi. Avrupa kulüplerinin radarında olan Singo’dan yüksek bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılı yönetimin, bu sakatlık sonrası transfer sürecinde zorluk yaşayabileceği belirtiliyor. Oyuncunun piyasa değerinin ve transfer ihtimalinin yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE SAKATLIK PROBLEMLERİ YAŞADI

Monaco’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo’nun kariyerinde daha önce de sakatlık sorunları yaşadığı biliniyor. Genç savunmacı, geçmiş dönemde toplam 94 gün sahalardan uzak kalırken 23 resmi maçta forma giyememişti. Bu durum oyuncunun sakatlık geçmişini yeniden gündeme taşıdı.

OKAN BURUK’UN PLANLARI ZORLAŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Singo’nun sakatlığı yeni sezon planlamasında önemli bir sorun oluşturdu. Savunma hattında alternatif arayışına girilmesi beklenirken, yıldız oyuncunun dönüş süreci takımın savunma kurgusunu doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılı ekipte gözler tedavi sürecine çevrildi.