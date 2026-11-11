Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Eylül ayında yaşadığı kas sakatlığının ardından sahalara kademeli olarak dönen Fildişi Sahilli savunmacı, milli takım arasında fiziksel eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. 30 Kasım'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Singo'nun sağlık durumu ve ilk 11'de görev alıp almayacağı gündeme geldi. Peki, Singo sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek? Wilfried Singo Beşiktaş maçında oynayacak mı? Detaylar...

WİLFRİED SİNGO SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Wilfried Singo, 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sağ üst arka adalesinden sakatlandı. Galatasaray'ın yaptığı sağlık kontrollerinde futbolcunun kas, fasya ve tendon dokularını etkileyen ileri-orta düzey zorlanma, hasar ve kanama yaşadığı tespit edildi.

Tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başlayan Singo, takıma kademeli olarak döndü. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de ekim ayında yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Kasım ayı itibarıyla yeniden forma şansı bulmaya başlayan savunmacı, milli takım arasını da fiziksel hazırlıklarını geliştirmek için değerlendiriyor.

SİNGO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Eylül ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Wilfried Singo, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı. Futbolcu, fiziksel durumunun elverdiği ölçüde yeniden maçlarda görev aldı.

10 Kasım tarihli haberde aktarılan bilgilere göre Singo, sakatlık döneminde yaşadığı kondisyon eksikliğini gidermek ve ilk 11'e yeniden yerleşmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla altı karşılaşmada görev alan oyuncunun düzenli olarak forma giymesi için fiziksel seviyesini yükseltmesi hedefleniyor.

SİNGO BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesine engel oluşturacak yeni bir sakatlık, 10 Kasım itibarıyla kulüp tarafından açıklanmadı. Önceki sakatlığının ardından yeniden maçlarda süre almaya başlayan futbolcu, fiziksel seviyesini yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor.

Singo'nun derbide kadroda yer alması mümkün görünse de ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un tercihi ve oyuncunun maç haftasındaki fiziksel durumu, karşılaşmadaki görevini belirleyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun maç programına göre karşılaşma, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.