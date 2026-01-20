Singo sakat mı iyileşti mi, Atletico Madrid maçında Singo kadroda mı?

Galatasaray'ın savunma hattındaki kilit isimlerden Wilfried Singo'nun sağlık durumu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid randevusu öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Arama motorlarında yoğun bir şekilde "Singo sakat mı, iyileşti mi?" soruları sorgulanırken, fildişili stoperin dev maçta sahada olup olmayacağına dair beklenen açıklama sağlık heyetinden geldi. Kulüp doktoru Yener İnce'nin açıklamaları sonrası, başarılı savunmacının Atletico Madrid maç kadrosunda yer alıp almayacağı ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili tüm detaylar netlik kazandı.

GALATASARAY–ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ TÜM DETAYLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Avrupa futbolunun en zorlu ekiplerinden Atletico Madrid'i RAMS Park'ta ağırlayacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Kritik mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs görev yapacak.

OKAN BURUK: OYUNCULARIMA SONUNA KADAR GÜVENİYORUM

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın lig aşamasındaki hedefler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Buruk,

"İlk 24 hedefi için puan anlamında çok değerli bir maç oynayacağız. İç sahada Avrupa'nın devlerine karşı unutulmaz galibiyetler aldık. Karşımızda formda bir Atletico Madrid ve 15 yıldır takımın başında olan çok deneyimli bir teknik direktör var. Biz de sahaya maksimum gücümüzü koyarak kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam" ifadelerini kullandı.

SAKATLIK RAPORU: SİNGO KADRODA YOK

Tecrübeli teknik adam, takımın son durumu hakkında da bilgi verdi.

Victor Osimhen'in yeniden takıma katıldığını ve antrenmana çıktığını belirten Buruk, Jakobs'un sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşacağını ve maç kadrosunda yer alacağını söyledi. Sara'nın ise son idmanda deneneceği ve büyük ihtimalle kadroya dahil edileceği açıklandı.

Buruk, "Singo bu maçta bizimle olmayacak" diyerek kadro durumunu netleştirdi.

KONSANTRASYON VURGUSU: SAHAYA ODAKLANMALIYIZ

Son haftalardaki performansı da değerlendiren Okan Buruk, beklentilerin yüksekliğine dikkat çekti.

"Doğru yaptıklarımız da var, hatalarımız da. Transfer süreci ister istemez odağımızı dağıttı. Sahadaki konsantrasyonu biraz kaybettik. Bu maçta çok daha güçlü ve kararlı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI: BİRLİK ZAMANI

Galatasaray taraftarına da özel bir mesaj gönderen Buruk, birlik ve sakinliğin altını çizdi:

"Sakin olmalıyız ve her zamankinden daha fazla kenetlenmeliyiz. Yarın alacağımız iyi bir sonuç, ilk 24 hedefimizi büyük ölçüde gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bu yüzden lig aşaması adına son derece kritik bir karşılaşma oynayacağız."