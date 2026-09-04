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Singo neden yok, Singo kadroda yok mu, Singo Başakşehir Galatasaray maçında yedeklerde yok mu?

Singo neden yok, Singo kadroda yok mu, Singo Başakşehir Galatasaray maçında yedeklerde yok mu?
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Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada Singo’nun kadroda olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Singo neden yok, Singo kadroda yok mu, Singo Başakşehir Galatasaray maçında yedeklerde yok mu?” soruları maç öncesinde gündeme gelirken, oyuncunun maç kadrosundaki durumu araştırılıyor.

Galatasaray’ın Başakşehir karşısındaki mücadelesinde Singo’nun neden kadroda yer almadığı merak konusu oldu. Taraftarlar, Singo’nun Başakşehir Galatasaray maçında yedekler arasında bulunup bulunmadığını ve oyuncunun neden forma giymediğini öğrenmek için “Singo neden yok?” sorusuna yanıt arıyor.

SİNGO NEDEN YOK? BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA KADRODA MI?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada Singo’nun neden kadroda yer almadığı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde Singo’nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Buruk, Singo’nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle yaşadığı kanama sonrası maç kadrosuna alınmadığını belirtti.

Okan Buruk’un açıklamasına göre Singo, antrenmanda aldığı darbenin ardından kanama yaşadı. Bu nedenle teknik heyet, oyuncuyu Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna dahil etmedi. Singo’nun sağlık durumunun netleşmesi için kontrollerinin yapılacağı ifade edildi.

SİNGO BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Singo, Başakşehir Galatasaray maçında kadroda yer almıyor. Oyuncunun karşılaşmada bulunmamasının nedeni olarak antrenmanda aldığı darbe gösterildi. Yaşanan sakatlık sonrası Singo’nun kontrollerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN SİNGO AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo’nun neden kadroda olmadığını açıklarken, “Singo antrenmanda darbe aldı ve kanaması oldu. Bu nedenle kadroda yok, kontrolleri yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Singo’nun Başakşehir Galatasaray maçında neden forma giymediği de netlik kazanmış oldu. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak kontrollerin ardından daha detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.

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Osman DEMİR
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