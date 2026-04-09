Sinem Özenç Ünsal neden gözaltına alındı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

SİNEM ÖZENÇ ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2026 bahar döneminde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Sinem Özenç Ünsal, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek iddialarıyla gözaltına alınan 14 kişi arasında yer aldı. Yetkililer, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler bulunuyor.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu ve oyunculuk kariyerine TV dizileriyle başlayan bir sanatçıdır. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşamıştır. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun olmuş, aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift ana dal lisans programını tamamlamıştır.

Oyunculuk eğitimlerini Müfit Aytekin Atölye’de tamamlayan Ünsal, 2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya başlamış ve 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında sahneye çıkmıştır.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

SİNEM ÜNSAL NERELİ?

Sinem Ünsal, doğup büyüdüğü şehir olarak İzmir’in Foça ilçesi’nden gelmektedir. Üniversite eğitimi için Eskişehir’e taşınmıştır.

SİNEM ÜNSAL’IN KARİYERİ

2016: TV dizilerinde rol almaya başladı.

2019: Tiyatro oyunlarında sahne almaya başladı.

2019: Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019: 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

Şu anda Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Uzak Şehir'de oynamaktadır.