Haberler

Sinem Özenç Ünsal neden gözaltına alındı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 bahar döneminde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Bu operasyon kapsamında birçok tanınmış isim gözaltına alınırken, isimlerden biri de genç ve başarılı oyuncu Sinem Özenç Ünsal oldu. Peki, Sinem Özenç Ünsal neden gözaltına alındı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SİNEM ÖZENÇ ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2026 bahar döneminde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Sinem Özenç Ünsal, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek iddialarıyla gözaltına alınan 14 kişi arasında yer aldı. Yetkililer, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler bulunuyor.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu ve oyunculuk kariyerine TV dizileriyle başlayan bir sanatçıdır. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşamıştır. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun olmuş, aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift ana dal lisans programını tamamlamıştır.

Oyunculuk eğitimlerini Müfit Aytekin Atölye’de tamamlayan Ünsal, 2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya başlamış ve 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında sahneye çıkmıştır.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

SİNEM ÜNSAL NERELİ?

Sinem Ünsal, doğup büyüdüğü şehir olarak İzmir’in Foça ilçesi’nden gelmektedir. Üniversite eğitimi için Eskişehir’e taşınmıştır.

SİNEM ÜNSAL’IN KARİYERİ

2016: TV dizilerinde rol almaya başladı.

2019: Tiyatro oyunlarında sahne almaya başladı.

2019: Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019: 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

Şu anda Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Uzak Şehir'de oynamaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Aile hekimliğinde kurallar değişti! Yönetmelik Resmi Gazete'de

Aile hekimliğinde kurallar değişti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım

Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

Baharda kar sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi
Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı