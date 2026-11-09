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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşandı mı, ayrıldılar mı?

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşandı mı, ayrıldılar mı?
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Sinem Kobal'ın Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına eşi olmadan katılması, çiftin boşanıp boşanmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşandı mı, ayrıldılar mı? Detaylar haberimizde.

Magazin dünyasının tanınan çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sinem Kobal'ın Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katılması, sosyal medyada boşanma söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kobal, eşinin neden yanında olmadığını açıklarken çiftin evliliğine ilişkin merak edilenler de yeniden gündeme taşındı. Peki, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşandı mı, ayrıldılar mı? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ne zaman evlendi, kaç yıldır birlikte? Detaylar...

SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU BOŞANDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın boşandığına ilişkin iddialar, Kasım 2026'da magazin gündeminde yer aldı. Çiftin ayrıldığı yönündeki söylentilerin yayılmasında Sinem Kobal'ın katıldığı bir etkinlikte eşinin yanında bulunmaması etkili oldu.

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına tek başına katılan Sinem Kobal, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu'nun etkinliğe katılamamasının nedeninin reklam filmi çekimi olduğunu belirtti.

Çiftin boşandığına veya evliliklerini sona erdirme kararı aldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. 



KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL NE ZAMAN EVLENDİ?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde evlendi. Çiftin düğün töreni, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda gerçekleştirildi.

Sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğün, magazin basınında geniş yer buldu. Uzun süre birlikte olan çift, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Evlilikleri de sonraki yıllarda magazin gündeminde takip edilen birliktelikler arasında yer aldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL KAÇ YILDIR EVLİ?

14 Mayıs 2016 tarihinde evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Kasım 2026 itibarıyla 10 yılı aşkın süredir evli. Çift, Mayıs 2026'da evliliklerinin 10. yıl dönümünü geride bıraktı.

Sinem Kobal, evliliklerinin 10. yıl dönümünde sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak bu özel günü kutladı. Çiftin evlilik yıl dönümü paylaşımı da takipçilerinin ilgisini çekti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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