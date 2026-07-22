Sinem Dedetaş CHP'den ayrılıyor mu? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özgür Özel'in partisine mi geçecek?

Siyasi kulislerde konuşulan son iddialar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı yeniden gündemin merkezine taşıdı. CHP'den ayrılacağı ve Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen partiye katılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Sinem Dedetaş CHP'den ayrılıyor mu?" ve "Özgür Özel'in partisine mi geçecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte kamuoyunda merak edilen iddialara ilişkin son durum...

SİNEM DEDETAŞ CHP'DEN AYRILIYOR MU?

Özgür Özel'in "Yeni partiyi kuruyoruz" açıklamasının yankıları sürerken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Haberler.com ekranlarına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Dedetaş'ın "Baba ocağı" CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini ifade etti.

TEKİN: BUNDAN SONRA KİMSE BİZİ SUSTURAMAZ

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Tekin yeni parti ilanıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Partinin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık ama bundan sonra kimse bizi susturamaz" ifadelerini kullandı.

"ÜSKÜDAR, KARTAL, SARIYER, BEŞİKTAŞ..."

Açıklamasının devamında "Herkesin çok merak ettiği, ilk kez burada ifade edeceğim" diyen Tekin, "Beylikdüzü Belediyesi partisinde kalacak mesela. Örneğin yine Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu… Yani hemen hemen bütün belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağında yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN YOL ARKADAŞIYDI

Gürsel Tekin'in saydığı isimler arasında en çok dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu. Ekrem İmamoğlu'nun yakın yol arkadaşlarından biri olan Dedetaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de siyasete devam edecek olmasının seçmen kitlesinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu...

ZEYDAN KARALAR "KATILMAYACAĞIM" DEDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti. Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

İNAN GÜNEY DE "CHP" DEDİ

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamada "Ben hayatım boyunca siyasi kimliğini açık yaşamış bir insanım Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesiyim, bir neferiyim. Siyasi faaliyetlerim açıktır, meşrudur, herkesin gözü önündedir. Beyoğlu ilçesinde 45 mahallede genci, yaşlısı, kadını, erkeği beni gördü mü bir örgüt görmüş kadar olur; ama o örgütün adı Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür" demişti.