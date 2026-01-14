Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden A.B.İ., izleyiciyi güçlü aile çatışmaları ve sürükleyici hikayesiyle ekrana kilitliyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren dikkatleri üzerine çeken en tartışmalı karakterlerden biri de Sinan. Peki, Sinan Tuzcu kimdir? A.B.İ dizisinin Sinan'ı kimdir? Sinan Tuzcu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Gaziantep'ten Londra sahnelerine uzanan etkileyici kariyeriyle tanınan Sinan Tuzcu, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının yetenekli isimlerinden biridir. 1977 yılında Gaziantep'te doğan Tuzcu, eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi'nde turizm eğitimi alarak başladı. Ancak tiyatroya olan ilgisi onu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'na yönlendirdi ve burada mezuniyetini tamamladı.

Mezuniyet sonrası Londra'da Arcola Theatre'da sahne deneyimi kazanan Sinan Tuzcu, tiyatro kökenli oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Ekran izleyicisi onu ilk kez "Ihlamurlar Altında" dizisindeki Ömer karakteriyle tanıdı. Tiyatro sahnelerinde de üretken olan Tuzcu, "Ayşe" operetinin yıllar sonra sahnelenen uyarlamasında başrol oynadı ve aynı dönemde kendi yazdığı "Sürmanşet" oyununu sahneye taşıdı.

Sinan Tuzcu'nun yaratıcı yönü yalnızca sahnede değil, ekran arkasında da kendini gösterdi. "Urfalıyam Ezelden" dizisinin tasarım ve senaryosuna katkı sundu, "Kehribar" dizisinin hikayesinde ise imzası yer aldı. En son sahne çalışması "Yüzleşme" ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

A.B.İ DİZİSİNİN SİNAN'I KİMDİR?

atv ekranlarında salı akşamları yayınlanan A.B.İ. dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici aile hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin en tartışmalı karakterlerinden biri olan Sinan, Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu olarak tanıtılıyor. Babası Tahir ve kardeşi Doğan'ın gölgesinde büyüyen Sinan, ailenin başına geçme hırsıyla riskli ve sert kararlar alıyor.

Karakterin Van'da geçen zor yılları, baskıyla şekillenen evliliği ve kaygı bozukluğu, izleyiciye Sinan'ın kırılgan ve derin iç çatışmalarını hissettiriyor. Aile içi iktidar savaşını alevlendiren bu karakter, dizinin ilk bölümünden itibaren izleyicinin odağına yerleşti. Hırslı ve kırılgan kişiliği, dizideki dram ve gerilimi artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

SİNAN TUZCU KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Sinan Tuzcu, 2026 itibarıyla 49 yaşındadır.

SİNAN TUZCU NERELİ?

Sinan Tuzcu, Gaziantep doğumlu bir sanatçıdır.