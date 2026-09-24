Sinan Bolak kimdir, ne iş yapıyor? Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak neden gözaltına alındı?

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İBB davasında duruşmaya katılmadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak kimdir, ne iş yapıyor? Sinan Bolak neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

SİNAN BOLAK KİMDİR, SİNAN BOLAK NE İŞ YAPIYOR?

Mithat Sinan Bolak, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğludur. Bolak’ın İBB bünyesindeki Kültür A.Ş.’de Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü bilgisi, 23 Eylül 2026 tarihli haberlerde yer aldı.

İBB davasında adı geçen Bolak hakkında 23 Eylül 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Kararın, duruşmaya çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmediği ve kendisine ulaşılamadığı belirtilmesi üzerine verildiği aktarıldı. Bolak, hakkında verilen kararın ardından yaptığı açıklamada yurt dışında yaşadığı için iletişim sürecinde aksaklık yaşandığını belirtti.

Bolak’ın açıklamasına göre avukatları süreci takip ediyor ve kendisi ifade vermek üzere mahkemede hazır bulunacağını bildirdi.

ÜMİT BOYNER'İN OĞLU SİNAN BOLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mithat Sinan Bolak’ın adı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında yer aldı. 23 Eylül 2026 tarihli haberlerde, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Bu isimler arasında Mithat Sinan Bolak da bulunuyor.