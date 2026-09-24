Haberler

Sinan Bolak kimdir, ne iş yapıyor? Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak neden gözaltına alındı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinan Bolak kimdir, ne iş yapıyor? Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İBB davasında hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Peki, Sinan Bolak kimdir, ne iş yapıyor? Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak neden gözaltına alındı? Detaylar...

İBB davasında duruşmaya katılmadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak kimdir, ne iş yapıyor? Sinan Bolak neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

SİNAN BOLAK KİMDİR, SİNAN BOLAK NE İŞ YAPIYOR?

Mithat Sinan Bolak, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğludur. Bolak’ın İBB bünyesindeki Kültür A.Ş.’de Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü bilgisi, 23 Eylül 2026 tarihli haberlerde yer aldı.

İBB davasında adı geçen Bolak hakkında 23 Eylül 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Kararın, duruşmaya çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmediği ve kendisine ulaşılamadığı belirtilmesi üzerine verildiği aktarıldı. Bolak, hakkında verilen kararın ardından yaptığı açıklamada yurt dışında yaşadığı için iletişim sürecinde aksaklık yaşandığını belirtti.

Bolak’ın açıklamasına göre avukatları süreci takip ediyor ve kendisi ifade vermek üzere mahkemede hazır bulunacağını bildirdi.

ÜMİT BOYNER'İN OĞLU SİNAN BOLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mithat Sinan Bolak’ın adı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında yer aldı. 23 Eylül 2026 tarihli haberlerde, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Bu isimler arasında Mithat Sinan Bolak da bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Türk mafyayı yemek yerken vurdular

Türk mafyayı yemek yerken vurdular
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Nereden nereye! Koca takım en sonunda bunu da yaptı

Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti

64 yıl sonra şov yapayım dedi, olana bak!
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı