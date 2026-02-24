Türkiye'de modellik ve sunuculuk alanında adından söz ettiren isimlerden biri olan Simge Ünal, hem kariyer yolculuğu hem de son dönemde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. İzmir'den başlayan yaşam öyküsü, İstanbul ve Dubai arasında şekillenen profesyonel kariyeriyle uluslararası bir boyut kazanmış durumda. Peki, Simge Ünal kimdir? Simge Ünal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

SİMGE ÜNAL KİMDİR?

Simge Ünal, 22 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Türk model ve sunucu kimliğiyle tanınan Ünal, çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirmiştir. Eğitim hayatının ilk basamaklarını da doğup büyüdüğü şehirde tamamlamıştır.

İlkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ardından üniversite eğitimine devam eden Ünal, lisans mezuniyetini takiben akademik kariyerini sürdürmüş ve Uluslararası İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. Eğitim hayatındaki bu disiplinli yaklaşım, profesyonel kariyerine de yansımıştır.

Modellik kariyerine İzmir'de adım atan Simge Ünal, kısa sürede dikkat çekerek İstanbul'a taşınmış ve burada daha geniş çaplı projelerde yer almaya başlamıştır. Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli defilelerde boy göstererek sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

2017 yılında "Yılın Modeli" seçilmesi, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu başarı, hem moda dünyasında görünürlüğünü artırmış hem de televizyon ve dijital medya alanında yeni fırsatların kapısını aralamıştır.

Ayrıca sanat dünyasında da yer alan Ünal, Emircan İğrek'in seslendirdiği Saman Sarısı adlı müzik klibinde rol alarak farklı bir projede izleyici karşısına çıkmıştır.

2021 yılından itibaren televizyon ekranlarında sunuculuk yapmaya başlayan Simge Ünal, kariyerini hem moda hem de medya sektöründe paralel biçimde sürdürmektedir.

SİMGE ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Simge Ünal, 22 Mayıs 1995 doğumludur. Bu bilgi doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

SİMGE ÜNAL NERELİ?

Simge Ünal aslen İzmir'lidir. 1995 yılında İzmir'de doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir.

SİMGE ÜNAL NE İŞ YAPIYOR?

Simge Ünal, profesyonel olarak model ve sunucu olarak çalışmaktadır.

Modellik Kariyeri

Modellik kariyerine İzmir'de başlayan Ünal, İstanbul'a taşındıktan sonra Türkiye genelinde ve yurt dışında çeşitli defilelerde yer almıştır. 1.78 metre boyunda ve yaklaşık 56 kilogram ağırlığında olan Ünal, fiziksel özellikleriyle moda sektöründe aktif şekilde çalışmaktadır.

2017 yılında "Yılın Modeli" seçilmesi, kariyerindeki en dikkat çekici başarılar arasında yer almaktadır.

Sunuculuk Kariyeri

2021 yılından itibaren televizyon ekranlarında sunuculuk yapmaya başlayan Simge Ünal, medya sektöründe de istikrarlı bir şekilde varlık göstermektedir. Moda dünyasındaki deneyimini ekran önüne taşıyan Ünal, sunuculuk kariyerini modellikle birlikte sürdürmektedir.

SİMGE ÜNAL INSTAGRAM HESABI

Simge Ünal, Instagram platformunda @simge__unal kullanıcı adıyla yer almaktadır. Profilinde "Model & Presenter" ibaresi bulunmakta olup, Dubai/İstanbul bazlı aktif paylaşımlar yapmaktadır.

Moda çekimleri, televizyon projeleri ve günlük yaşamına dair içerikler paylaşarak dijital dünyada da güçlü bir görünürlük sağlamaktadır.