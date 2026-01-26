Haberler

Simge'nin konseri ne zaman? 30 Ocak'ta Simge'nin konseri var mı?

Simge'nin konseri ne zaman? 30 Ocak'ta Simge'nin konseri var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Simge sahnede mi olacak? 30 Ocak akşamı Bostancı'da hayranlarını bekleyen sürpriz bir konserin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziğin sevilen ismi, bu özel gecede hangi şarkıları seslendirecek ve sahne performansıyla izleyicilere neler sunacak merak konusu. Hayranlar 30 Ocak'ta gerçekleşecek konserin detaylarını araştırıyor. Peki, Simge'nin konseri ne zaman? 30 Ocak'ta Simge'nin konseri var mı?

Simge hayranları için heyecan dorukta: 30 Ocak'ta Bostancı sahnesinde gerçekleşecek konser öncesi meraklı sorular gündemde. Sanatçı, en sevilen şarkılarını canlı yorumlayacak mı, sahnede sürprizleri olacak mı? Bu özel performans hakkında detaylar şimdiden konuşuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİMGE'NİN KONSERİ NE ZAMAN?

Simge, 30 Ocak 2026 Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Pop müzik tutkunlarıyla buluşacağı bu konser, sanatçının İstanbul'daki sezon açılışı niteliğinde olacak.

30 OCAK'TA SİMGE'NİN KONSERİ VAR MI?

Evet, Simge 30 Ocak'ta İstanbul Bostancı'da sahnede olacak. Hayranları, bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor ve konser akşamı özel bir repertuar sunulması planlanıyor.

Simge'nin konseri ne zaman? 30 Ocak'ta Simge'nin konseri var mı?

SİMGE KİMDİR?

Simge, Türkiye'nin önde gelen pop sanatçılarından biridir. Sahne kariyerine vokalist olarak başlayan Simge, 2015'te "Miş Miş" şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı ve o günden beri pop müzikte önemli bir isim olarak yer alıyor.

SİMGE KAÇ YAŞINDA?

Simge, 8 Ağustos 1981 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 44 yaşında.

SİMGE NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Simge, müzik kariyerini Türkiye'de inşa etmiş ve özellikle İstanbul sahnelerinde adını duyurmuştur.

Simge'nin konseri ne zaman? 30 Ocak'ta Simge'nin konseri var mı?

SİMGE'NİN KARİYERİ

Simge, müzik hayatına genç yaşta başladı ve kısa sürede pop müzik sahnesinde kendine yer edindi. Hit şarkılar, albümler ve düzenli konserleriyle tanınan sanatçı, sahne performansları ve dans-pop eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı