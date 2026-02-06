Sosyal medya dünyası, kısa sürede ün kazanmış fenomenlerle dolu. Bu isimlerden biri de Instagram ve TikTok platformlarında milyonlarca takipçiye ulaşan Simge Barankoğlu. Dijital içerik üreticisi olarak tanınan Barankoğlu, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması ile gündeme geldi. Peki, Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar...

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Simge Barankoğlu, dijital platformlarda içerik üreticiliği ve sosyal medya fenomenliği ile tanınan genç bir internet ünlüsüdür. 1 Ocak 1995 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Barankoğlu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Hayatının büyük bölümünü İzmir'de geçiren Barankoğlu, genç yaşta sosyal medya dünyasına adım atarak kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Sosyal medya hesaplarında özellikle Instagram ve TikTok platformlarında aktif olan Barankoğlu'nun takipçi sayısı 1 milyon 300 bini aşmaktadır. Fenomen, dijital içerik üreticiliğinin yanı sıra influencer olarak da faaliyet gösteriyor ve bu sayede reklam, sponsorluk ve iş birlikleri yoluyla gelir elde ediyor.

Barankoğlu'nun özel hayatına dair kamuoyuna yansımış sınırlı bilgi bulunmakta olup, ön plana çıkan hayat hikayesi daha çok sosyal medya aktiviteleri ve dijital gelirleri üzerinden değerlendiriliyor.

SİMGE BARANKOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biridir. Soruşturma, ünlülere yönelik olarak derinleştirilmiş ve gece yarısı düzenlenen operasyonlarla Barankoğlu'nun da gözaltına alınması sağlanmıştır.

Yapılan ilk açıklamalara göre, Simge Barankoğlu müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmış olup, yapılan kontroller sırasında dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edilmiştir. Daha önce Aralık 2021'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir suç şebekesiyle bağlantısı nedeniyle gözaltına alınan Barankoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve Ocak ayında serbest bırakılmıştır. Toplamda 56 gün cezaevinde kalan fenomen, bu süreçten sonra sosyal medya faaliyetlerine devam etmiştir.