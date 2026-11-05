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Sıla Özlem Önemli kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sıla Özlem Önemli kaç yaşında, nereli?

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Sıla Özlem Önemli kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sıla Özlem Önemli kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli'nin evlendiklerini duyurması magazin gündeminde yer aldı. Çiftin mutluluklarını paylaşmasının ardından oyuncu Sıla Özlem Önemli'nin hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Sıla Özlem Önemli kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sıla Özlem Önemli kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, evlendiklerini duyurarak hayranlarıyla mutluluklarını paylaştı. Çiftin “Artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi” sözleriyle yaptıkları açıklama magazin gündeminde yer alırken, Sıla Özlem Önemli'nin hayatı ve oyunculuk kariyeri de araştırılmaya başlandı. Peki, Sıla Özlem Önemli kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sıla Özlem Önemli kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ KİMDİR?

Sıla Özlem Önemli, dansçı, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 14 Ağustos 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Önemli, oyunculuk eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Oyunculuk ve Tiyatro Bölümünde aldı.

Televizyon kariyerine 2018 yılında başlayan oyuncu, ilk dizi deneyimini Beni Bırakma ile yaşadı. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Önemli, bu rolle tanındı.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ KAÇ YAŞINDA?

14 Ağustos 1999 doğumlu olan Sıla Özlem Önemli, 5 Kasım 2026 itibarıyla 27 yaşındadır.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ NERELİ?

Sıla Özlem Önemli, Ankara doğumludur. Oyuncu, üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamladı.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sıla Özlem Önemli'nin bilinen dizi oyunculuğu deneyimi, 2018-2020 yılları arasında yayımlanan Beni Bırakma dizisidir. Oyuncu, yapımda Zeynep karakterini canlandırdı.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ EVLENDİ Mİ?

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, evlendiklerini duyurdu. Çift, mutluluklarını “Artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi” sözleriyle paylaştı. Açıklamanın ardından Sıla Özlem Önemli'nin yaşamı ve kariyeri de merak edilen konular arasına girdi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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