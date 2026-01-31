Sıla Dündar gözaltına mı alındı? Gözaltına alınma sebebi ne, kimler gözaltında?

İstanbul merkezli olarak yürütülen ve dört ili kapsayan bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya ve eğlence dünyasından tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SILA DÜNDAR KİMDİR?

Sıla Dündar, sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan genç bir fenomendir. 2004 yılında dünyaya gelen Sıla Dündar, özellikle Yaren Alaca ile birlikte çektiği videolar sayesinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. TikTok başta olmak üzere farklı sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmektedir.

Sosyal medyada @Heyysila kullanıcı adıyla bilinen Sıla Dündar, milyonlarca takipçiye sahiptir. Genç yaşına rağmen dijital içerik üretimi alanında bilinirlik kazanan Sıla Dündar, paylaşımlarıyla özellikle genç kullanıcılar arasında ilgi görmektedir.

SILA DÜNDAR KAÇ YAŞINDA?

Sıla Dündar, 2 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Günümüzde 21 yaşında olan Sıla Dündar, sosyal medya alanında erken yaşta tanınan isimler arasında yer almaktadır. İzmir doğumlu olan Sıla Dündar, yaşamını İzmir ve İstanbul arasında sürdürmektedir.

SILA DÜNDAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik bir soruşturma yürütüldü. Bu soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca yurt dışında oldukları belirlenen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, bazı isimlerin ise tedavi ya da arama süreci nedeniyle daha sonra gözaltına alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA