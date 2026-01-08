Haberler

Siirt okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Siirt'te okul yok mu (SİİRT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Siirt okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Siirt'te okul yok mu (SİİRT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Siirt'te etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Siirt okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 9 Ocak Cuma günü Siirt'te okulların tatil edilip edilmediği, Siirt Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasıyla netlik kazanacak.

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Siirt Valiliği'ne çevrildi. 9 Ocak Cuma günü Siirt'te okul var mı, yok mu sorusu gündemdeki yerini korurken, Siirt okullar tatil mi ve kar tatili kararıyla ilgili resmi açıklamaların gün içinde yapılması bekleniyor.

SİİRT HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Siirt'te hava durumu, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yağışlı bir seyir izleyecek. Saatlik tahminlere göre Perşembe günü kent genelinde az ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olurken, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren ise Siirt'te hafif yağmurla başlayan yağışların gün içinde yağmurlu şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri Cuma günü en düşük 4 dereceye kadar inerken, gün içerisinde 9 dereceye kadar yükselecek.

Saatlik hava durumu tahminlerine göre özellikle Cuma sabah ve öğle saatlerinde yağışların etkisini artırması, nem oranının yüzde 90'ların üzerine çıkması öngörülüyor. Rüzgârın zaman zaman saatte 20–24 kilometre hızla esmesi beklenirken, akşam saatlerinden sonra yağışların etkisini kaybederek parçalı bulutlu havaya dönmesi tahmin ediliyor.

Siirt okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Siirt'te okul yok mu (SİİRT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise Siirt'te önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji değerlendirmelerine göre hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde aralıklarla yağmur beklenirken, sıcaklıkların genel olarak 4 ila 10 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Yetkililer, özellikle yağışlı saatlerde sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

