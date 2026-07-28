Sıfır Kilometre filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sıfır Kilometre filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sıfır Kilometre filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıfır Kilometre filmini izleyecek olanların merak ettiği Sıfır Kilometre konusu nedir, Sıfır Kilometre oyuncuları kimler ve Sıfır Kilometre özeti gibi konuları inceliyoruz.

SIFIR KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sıfır Kilometre filmi, 2024 yılında çekilen Türk yapımı bir romantik dram filmidir. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek’in oturduğu yapım, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Film, izleyicilerle 2024 yılında buluşurken, genç karakterlerin hayat mücadelelerini, ilişkilerini ve değişen hayatlarını konu alan bir hikaye sunuyor. Yapım, daha önce geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan “Sıfır Kilometre” isimli eserden sinemaya uyarlandı.

SIFIR KİLOMETRE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sıfır Kilometre filminin çekimleri ağırlıklı olarak Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirildi. Hikayenin atmosferine uygun olarak farklı şehirlerde yapılan çekimlerde hem şehir yaşamı hem de karakterlerin yolculukları ön plana çıkarıldı.

Filmde özellikle Paris ve çevresindeki mekanlar dikkat çekerken, yapım ekibi romantik ve dramatik sahneler için farklı lokasyonlardan yararlandı. Avrupa atmosferi, filmin hikayesine önemli bir katkı sağladı.

SIFIR KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde genç oyuncuların yer aldığı Sıfır Kilometre filminin kadrosunda başarılı isimler bulunuyor.

Filmin oyuncuları arasında şu isimler yer alıyor:

• Derya Pınar Ak

• Ahmet Haktan Zavlak

• Taro Emir Tekin

• Hazal Subaşı

• Erkan Petekkaya

• Dolunay Soysert

Oyuncu kadrosunda yer alan isimler, filmde farklı karakterlerin hayat hikayelerini ve duygusal çatışmalarını izleyiciye aktarıyor.