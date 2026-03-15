İran'ın son yıllarda geliştirdiği balistik füze programı, Orta Doğu'daki güvenlik dengeleri açısından sık sık gündeme geliyor. Bu programın en dikkat çekici unsurlarından biri ise Siccil (Sejjil) balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Peki, Siccil füzesi nedir, özellikleri nelerdir? Siccil füzesinin menzili ne kadar? Detaylar...

SİCCİL FÜZESİ NEDİR?

Siccil (Sejjil), İran tarafından geliştirilen yerli üretim bir orta menzilli balistik füze (MRBM) olarak tanımlanır. Füzenin adı, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve "pişirilmiş taşlar" anlamına gelen "siccil taşları" ifadesinden gelmektedir. Bu isimlendirme, İran'ın askeri sistemlerinde zaman zaman görülen dini ve tarihsel referansların bir örneği olarak değerlendirilir.

Siccil füze programı, İran'ın uzun menzilli ve hızlı tepki verebilen bir caydırıcı kapasite oluşturma stratejisinin parçası olarak geliştirilmiştir. Özellikle İsrail ve Körfez bölgesindeki ABD askeri üsleri gibi potansiyel hedeflere karşı stratejik caydırıcılık sağlamak amacıyla tasarlandığı belirtilmektedir.

Bu füzenin en önemli özelliklerinden biri katı yakıt teknolojisi kullanmasıdır. Katı yakıtlı balistik füzeler, sıvı yakıtlı sistemlere kıyasla birçok operasyonel avantaj sunar. Örneğin:

Fırlatma öncesi hazırlık süresi çok daha kısadır

Yakıt dolumu gerektirmediği için daha hızlı konuşlandırılabilir

Mobil rampalardan kolaylıkla ateşlenebilir

Bu özellikler Siccil'i, hızlı reaksiyon gerektiren askeri senaryolar için uygun bir balistik sistem haline getirmektedir.

SİCCİL FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Siccil balistik füzesinin teknik yapısı, İran'ın balistik teknoloji alanındaki ilerlemesini göstermesi bakımından önemlidir. Sistem, modern orta menzilli füze sınıfına giren çeşitli mühendislik özellikleri barındırır.

Temel Teknik Özellikler

Siccil füzesinin bilinen teknik özellikleri şu şekildedir:

Yakıt Türü: Katı yakıt

Aşama Sayısı: İki kademeli yapı

Uzunluk: Yaklaşık 18 metre

Çap: 1.25 metre

İki kademeli tasarım, füzenin daha yüksek irtifaya ulaşmasını ve uzun mesafeleri kat etmesini mümkün kılar. Bu yapı sayesinde ilk kademe füzenin atmosferden çıkmasını sağlarken, ikinci kademe hedefe doğru ilerleyişi sürdürür.

Taşıma Kapasitesi

Siccil füzesinin savaş başlığı taşıma kapasitesi 500 ile 1000 kilogram arasında değişmektedir. Bu kapasite, füzenin farklı türde konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilmesine olanak tanır.

Güdüm Sistemi

Füzenin hedefe yönelmesini sağlayan sistem ataletik (inertial) güdüm teknolojisine dayanır. Bu sistem, füzenin kendi sensörleri ve hesaplama birimleri sayesinde konumunu ve yönünü belirlemesini sağlar.

Askeri analizlere göre daha gelişmiş versiyonlarında:

Radar desteği

GPS benzeri konum sistemleri

gibi teknolojilerin kullanılabileceği düşünülmektedir.

Fırlatma Platformu ve Operasyonel Kullanım

Siccil füzesi kara konuşlu mobil rampalar üzerinden fırlatılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mobil rampalar, füze sistemlerinin farklı noktalara hızlı şekilde taşınmasına ve konuşlandırılmasına imkan verir.

Katı yakıt kullanımı sayesinde füzenin hazırlık süresi oldukça kısadır. Bu durum, askeri açıdan sürpriz saldırı veya hızlı karşılık verme kabiliyeti açısından önemli bir avantaj olarak kabul edilir.

SİCCİL FÜZESİNİN MENZİLİ NE KADAR?

Siccil balistik füzesinin menzili, geliştirilmiş versiyonlarına göre değişiklik göstermektedir. İran tarafından geliştirilen iki ana modelden söz edilmektedir.

Siccil-1

Programın ilk modeli olan Siccil-1, yaklaşık 2.000 kilometre menzil kapasitesine sahiptir. Bu menzil, füzenin Orta Doğu'nun geniş bir bölümünü kapsayabilecek bir operasyonel erişime sahip olduğunu gösterir.

Siccil-2

Daha gelişmiş bir versiyon olarak kabul edilen Siccil-2, menzil açısından önemli bir artış sunmaktadır. Bu modelin 2.200 ile 2.500 kilometre arasında bir menzile ulaşabildiği değerlendirilmektedir.

Bu menzil kapasitesi, füzenin Orta Doğu'daki birçok stratejik noktaya erişebileceği anlamına gelir. Bu nedenle Siccil sistemi, bölgesel güvenlik analizlerinde sık sık stratejik caydırıcılık unsuru olarak ele alınmaktadır.