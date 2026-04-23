Shrek 5 ne zaman çıkacak?

Animasyon dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Shrek 5 hakkında yeni bilgiler geldikçe heyecan artıyor. Yapım sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, filmin çıkış tarihine dair beklentiler de netleşmeye başladı. Uzun bir aradan sonra geri dönecek olan Shrek serisinin, hem nostalji hem de yeni nesil izleyiciler için büyük ilgi görmesi bekleniyor.

SHREK 5 VİZYON TARİHİ RESMEN AÇIKLANDI

Shrek 5 için beklenen açıklama geldi. Universal ve DreamWorks Animation tarafından yapılan son duyuruya göre film, 30 Haziran 2027 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Daha önce 2026 yılı için planlanan vizyon tarihi iki kez ertelenmişti. Stüdyonun yaz sezonu gişe performansına güvenmesi, çıkış tarihinin yeniden yaz dönemine alınmasında etkili oldu.

OYUNCU KADROSU VE YENİ DETAYLAR

Serinin sevilen karakterleri bu filmde de orijinal seslendirme kadrosuyla geri dönüyor. Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Donkey) ve Cameron Diaz (Fiona) yeniden karakterlere hayat verecek. Ayrıca Zendaya’nın da yeni projede seslendirme kadrosuna katılacağı iddialar arasında yer alıyor. Bu gelişme, filmin genç izleyici kitlesi için de dikkat çekici bir yapım olacağını gösteriyor.

YÖNETMENLER VE SERİ BAĞLANTISI

Filmin yönetmen koltuğunda Conrad Vernon ve Walt Dohrn yer alıyor. Shrek serisinin 25. yılına yakın bir tarihte vizyona girecek olması, yapımı hem nostaljik hem de özel bir konuma taşıyor. Bu nedenle Shrek 5, yalnızca bir devam filmi değil, aynı zamanda serinin mirasını yeniden canlandıracak önemli bir proje olarak görülüyor.