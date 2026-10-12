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Müzik dünyasının iki güçlü sesi Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs arasındaki yakınlaşma, magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. “Ay Tenli Kadın” eserindeki yorumuyla tanınan Ufuk Beydemir ile Hollandalı vokal Sharon Kovacs’ın hem müzik hem de özel hayatlarındaki birlikteliği merak konusu oldu. Kovacs’ın müzik kariyeri, yaşı, nereli olduğu ve yaptığı çalışmalar araştırılmaya başlandı. Peki, Sharon Kovacs kimdir? Ufuk Beydemir'in sevgilisi Sharon Kovacs kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

UFUK BEYDEMİR'İN SEVGİLİSİ SHARON KOVACS KİMDİR?

Sanat dünyasında yalnızca soyadı olan “Kovacs” markasıyla tanınan Sharon Kovacs, 15 Nisan 1990 doğumlu Hollandalı bir müzisyendir. 36 yaşındaki sanatçı, karakteristik ses rengi ve kendine özgü müzik tarzıyla uluslararası ölçekte tanınmaktadır.

Kovacs’ın müzikal çizgisinde caz, soul ve karanlık pop tonları öne çıkıyor. Sanatçı, güçlü vokali, kendine has imajı ve sahne tarzıyla dikkat çekiyor.

Müzik eğitimini Rock City Institute bünyesinde tamamlayan Kovacs, profesyonel kariyerindeki çıkışını “My Love” çalışmasıyla yaptı. Resmi biyografisinde de “My Love” çalışmasının Avrupa’da dikkat çektiği ve ardından “Shades of Black” albümünün uluslararası başarı elde ettiği belirtiliyor.

SHARON KOVACS KAÇ YAŞINDA?

Sharon Kovacs, 15 Nisan 1990 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

SHARON KOVACS NERELİ?

Sharon Kovacs, Hollanda vatandaşıdır. Sanatçı müzik dünyasında “Kovacs” adıyla tanınmaktadır.

Uluslararası müzik kariyerine Avrupa'da başlayan Kovacs, çalışmalarını farklı ülkelerdeki dinleyicilerle buluşturdu. Resmi biyografisinde “My Love” çalışmasının Avrupa'da başarı kazandığı, “Shades of Black” albümünün ise 36 ülkede listelere girdiği belirtiliyor.

SHARON KOVACS NE İŞ YAPIYOR?

Sharon Kovacs, müzisyen ve vokaldir. Caz, soul ve karanlık pop etkilerini bir araya getiren müzik anlayışı ve karakteristik sesiyle tanınmaktadır.

Kovacs, müzik eğitimini Rock City Institute bünyesinde tamamladı. Profesyonel kariyerinde 2014 imzasını taşıyan “My Love” çalışmasıyla dikkat çekti. Ardından “Shades of Black” albümüyle uluslararası müzik kariyerini güçlendirdi. Resmi Kovacs biyografisine göre albüm 36 ülkede listelere girdi.

Sanatçının resmi müzik sayfasında “Shades of Black” ve “Cheap Smell” albümlerinin yanı sıra “Child of Sin” albümü de yer alıyor.

Kovacs’ın müzik kariyerindeki çalışmaları, kendine has vokal karakteri ve sahne tarzı sanatçının uluslararası ölçekte tanınmasını sağladı.

UFUK BEYDEMİR VE SHARON KOVACS GÜNDEMDE

Ufuk Beydemir ile Sharon Kovacs arasındaki yakınlaşma, iki müzisyenin de müzik dünyasındaki kariyerleri nedeniyle dikkat çekti. Beydemir, “Ay Tenli Kadın” eserindeki yorumuyla tanınırken Kovacs ise uluslararası müzik kariyeriyle öne çıkıyor.

Geçmişte oyuncu İpek Yazıcı ile olan evliliğini noktalayan Ufuk Beydemir, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Sharon Kovacs'ın hamile olduğu ve ikilinin yakın zamanda bir bebek sahibi olacağı bilgisi kesinleşmiş durumda.

İkilinin hem müzik alanındaki çalışmaları hem de özel hayatlarındaki gelişmeleri hayranlarının yakın takibinde bulunuyor.