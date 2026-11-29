Shane Larkin neden yok sorusunun cevabı, FIBA'nın devşirme oyuncu kuralıyla ilgili. Larkin sakat ya da cezalı değil. FIBA kurallarına göre her ülke, resmi milli takım maçlarında kadrosunda en fazla bir devşirme oyuncuya yer verebiliyor. Başantrenör Ergin Ataman, kasım ayındaki eleme maçları için bu kontenjanı Malachi Flynn'e ayırdı. Bu nedenle Shane Larkin, 29 Kasım'daki İzlanda maçında da kadroda bulunmuyor.

SHANE LARKİN SAKAT MI, CEZALI MI?

Shane Larkin'in sakat ya da cezalı olduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Oyuncunun milli takımda forma giymesini engelleyecek bir sakatlık ya da disiplin cezası bulunmuyor. Hatta Ergin Ataman, kamp sürecinde yaptığı değerlendirmede Larkin'in performansının yükselişte olduğunu belirtmişti. Larkin'in kadroda olmamasının nedeni tamamen devşirme oyuncu kontenjanıyla ilgili.

DEVŞİRME OYUNCU KURALI NEDİR?

FIBA kurallarına göre bir ülke, resmi maçlarda kadrosunda en fazla bir devşirme yani naturalize oyuncuya yer verebiliyor. FIBA, belirli bir yaştan sonra vatandaşlık alan oyuncuları bu statüde değerlendiriyor. Türkiye'nin bu kapsamda değerlendirilen oyuncu havuzunda Shane Larkin, Tarık Biberovic, Scottie Wilbekin ve Malachi Flynn bulunuyor. Bu oyunculardan yalnızca biri aynı maçta forma giyebiliyor.

ERGİN ATAMAN NEDEN MALACHI FLYNN'İ TERCİH ETTİ?

Ergin Ataman, kasım ayındaki eleme maçlarında devşirme kontenjanını Malachi Flynn'e ayırdı. Flynn'in, iki eleme maçı için takımla birlikte çalışabilecek tek devşirme oyuncu olduğu belirtiliyor. Ataman'ın şubat ayındaki eleme maçlarında da Flynn'le devam etmeyi planladığı aktarılıyor. Flynn, İtalya maçında 13 sayıyla takımın en skorer isimlerinden biri oldu.

SHANE LARKİN DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Shane Larkin'in milli takım kariyeri sona ermiş değil. Ergin Ataman'ın açıklamalarına göre Dünya Kupası kadrosu belirlenirken Shane Larkin, Tarık Biberovic ve Scottie Wilbekin arasından en formda olan oyuncu tercih edilecek. Bu da Larkin'in performansına bağlı olarak Dünya Kupası'nda yeniden milli formayı giyme şansının bulunduğunu gösteriyor.

SHANE LARKİN VE MİLLİ TAKIM

Shane Larkin, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra A Milli Takım'da önemli görevler üstlendi. Hızı, şut yeteneği ve oyun kuruculuğuyla dikkat çeken Larkin, milli takımın hücum oyununda kilit rol oynayan isimlerden biri oldu. EuroLeague'de uzun yıllardır üst düzey performans gösteren oyuncu, Türk basketbolunun en tanınan isimleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Filbox'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. S Sport 2 ise Turkcell TV+'ta 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden yayın yapıyor. S Sport Plus'a ise internet üzerinden erişilebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN J GRUBUNDA SON DURUM

12 Dev Adam, İzlanda maçı öncesinde 26 Kasım'da Roma'da İtalya'ya 86-72 yenildi. Bu sonuç, milli takımın elemelerdeki 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Mağlubiyete rağmen Türkiye, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 17 puanla J Grubu'ndaki liderliğini korudu. Grupta Sırbistan ve İtalya 15'er puanla Türkiye'yi takip ederken, Litvanya 14, İzlanda 13 ve Bosna-Hersek 12 puanda bulunuyor.

İzlanda karşısında alınacak galibiyet, milli takımın grup liderliğini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor. İzlanda ise üst sıralara yaklaşmak için İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

12 DEV ADAM'DA EKSİKLER

Milli takım, kasım ayındaki eleme maçlarına önemli eksiklerle çıktı. Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Alperen Şengün ve Adem Bona NBA'deki sezon programı nedeniyle milli takıma katılamazken, NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven de bu dönemde görev alamadı. Devşirme oyuncu kontenjanını ise Başantrenör Ergin Ataman, Malachi Flynn'e ayırdı. Bu nedenle Shane Larkin ve Tarık Biberovic de kasım ayındaki maçlarda kadroda yer almadı.