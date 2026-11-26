Shane Larkin neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Shane Larkin, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan 20 kişilik aday kadroya çağrılmadı. Larkin'in kadroda olmamasının nedeni devşirme oyuncu kontenjanı. FIBA kurallarına göre milli takımlar maçlarda yalnızca bir devşirme oyuncu kullanabiliyor. Ergin Ataman da bu pencerede devşirme kontenjanında Malachi Flynn'i tercih etti.

SHANE LARKİN SAKAT MI, CEZALI MI?

Shane Larkin'in bu pencerede kadroya alınmamasının nedeni sakatlık ya da ceza değil, devşirme oyuncu kontenjanı.