Shane Larkin neden yok, Shane Larkin Türkiye İtalya maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, milli takıma çağrılmadı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu akşam İtalya deplasmanında sahaya çıkarken kadroda yer almayan isimlerden biri de Shane Larkin oldu. Milli takımın uzun yıllardır önemli oyuncularından biri olan Larkin'in durumu merak ediliyor.
Shane Larkin neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Shane Larkin, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan 20 kişilik aday kadroya çağrılmadı. Larkin'in kadroda olmamasının nedeni devşirme oyuncu kontenjanı. FIBA kurallarına göre milli takımlar maçlarda yalnızca bir devşirme oyuncu kullanabiliyor. Ergin Ataman da bu pencerede devşirme kontenjanında Malachi Flynn'i tercih etti.
SHANE LARKİN SAKAT MI, CEZALI MI?
Shane Larkin'in bu pencerede kadroya alınmamasının nedeni sakatlık ya da ceza değil, devşirme oyuncu kontenjanı.
SHANE LARKİN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?
FIBA kurallarına göre her milli takım, resmi maçlarda kadrosunda yalnızca bir devşirme oyuncu bulundurabiliyor. Türkiye'nin devşirme statüsündeki oyuncuları arasında Tarık Biberovic, Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Malachi Flynn yer alıyor. Başantrenör Ergin Ataman, bu pencerede devşirme kontenjanında Malachi Flynn'i tercih etti. Ataman, Flynn'le şubat ayındaki maçlarda da devam etmeyi planladığını, Dünya Kupası için ise Biberovic, Larkin ve Wilbekin arasından formda olan ismin tercih edileceğini açıkladı.
TÜRKİYE İTALYA MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Milli takımda bu pencerede birçok önemli eksik bulunuyor. Takım kaptanı Cedi Osman ile Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ile NBA G League'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven de bu maçlarda takımın yanında olmayacak. Anadolu Efes'in EuroLeague'de Baskonia deplasmanı nedeniyle Ercan Osmani de İtalya maçında forma giyemeyecek.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de İtalya'ya konuk oluyor. Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
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