Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon hangi kanalda, Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon nereden CANLI izlenir?

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Ülkesindeki savaş nedeniyle iç saha maçlarını Ukrayna dışında oynayan Shakhtar Donetsk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ev sahipliği maçlarını Londra'daki Stamford Bridge'de oynuyor. Mücadele, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING LİZBON HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING LİZBON NEREDEN CANLI İZLENİR?

Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edebilecek. Mücadele ayrıca Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor kanalında da izlenebilecek. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING LİZBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon arasındaki karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK NEDEN LONDRA'DA OYNUYOR?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da süren savaş nedeniyle uluslararası maçlarını uzun süredir ülkesi dışında oynuyor. Ukrayna ekibi, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçları için Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'i tercih etti. Böylece Londra'daki tarihi stadyum, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan Chelsea yerine Shakhtar'ın maçlarına ev sahipliği yapıyor.