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Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor soruları Fenerbahçe maçı öncesinde merak ediliyor. Shakhtar Donetsk, Ukrayna takımı ve Ukrayna Premier Ligi'nde mücadele ediyor. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın Donetsk kentinin futbol takımı. 1936 yılında kurulan kulüp, Ukrayna Premier Ligi'nde mücadele ediyor ve ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor. Shakhtar, 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da da önemli bir başarıya imza attı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Donetsk'teki stadını kullanamayan Shakhtar, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını farklı ülkelerde oynuyor. Takım, bu sezon Arda Turan yönetiminde mücadele ediyor.

SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan. Fenerbahçe ise Emre Belözoğlu yönetiminde mücadele ediyor. Bu nedenle karşılaşmada iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE VE SHAKHTAR DONETSK PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. İki takım da play-off potası için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.