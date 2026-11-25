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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi soruları karşılaşmayı takip eden futbolseverlerin gündeminde. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı henüz başlamadı. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maçın skoru ve gelişmeleri, mücadelenin başlamasıyla birlikte takip edilebilecek.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ Mİ?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı henüz oynanmadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Uzatmalarla birlikte maçın yaklaşık 00.50 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.

FENERBAHÇE VE SHAKHTAR DONETSK PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. İki takım da play-off potası için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmada iki Türk teknik direktör de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'i ise Arda Turan çalıştırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün ilk kez karşı karşıya gelecek olması da maçın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.