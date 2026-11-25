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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maç özeti ve golleri nereden izlenir sorusu karşılaşma öncesinde merak ediliyor. Maç henüz oynanmadığı için özet ve gol görüntüleri henüz yayınlanmadı. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın özeti, karşılaşmanın ardından TRT'nin resmi dijital platformlarında yer alacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller henüz yayınlanmadı. Karşılaşmanın özeti ve gol görüntüleri, maçın ardından yayıncı kuruluş TRT'nin resmi internet sitesi, tabii platformu ve TRT Spor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç sırasında ve sonrasında TRT Spor'un resmi internet sitesi, tabii platformu ve TRT Spor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Maçın geniş özeti de aynı platformlarda izleyiciyle buluşacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.