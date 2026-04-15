Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval orucu için son gün ne zaman, haram aylar hangileri? Zilkade ayına geri sayım, Zilkade ayı ne zaman?

Şevval ayının son günleri yaklaşırken, bu mübarek zaman dilimini değerlendirmek isteyenler için zaman daralıyor. Altı gün orucunu tutmayı planlayanlar “acaba son fırsat ne zaman?” sorusuna odaklanırken, gözler bir yandan da yaklaşan Zilkade ayına çevrildi. İslam’da ayrı bir öneme sahip haram ayların hangileri olduğu ve bu ayların ne zaman başlayacağı ise yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval, 20 Mart 2026 tarihinde başlamış olup 17 Nisan 2026 Cuma günü sona ermektedir. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayan bu ay, manevi anlamda önemli ibadetlere kapı aralayan özel bir zaman dilimi olarak öne çıkar.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayında tutulması tavsiye edilen altı günlük oruç, ay boyunca uygun görülen herhangi günlerde eda edilebilir. Bu oruçların peş peşe tutulması mümkün olduğu gibi, aralıklı şekilde yerine getirilmesi de uygundur. Ancak Ramazan Bayramı’nın birinci günü oruç tutulamayacağından, oruçlara bayramın ikinci gününden itibaren başlanır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Şevval ayında tutulan oruç, nafile ibadet kapsamında değerlendirilir ve samimi bir niyetle yerine getirilir. Niyet edilirken Allah rızası gözetilir ve bu ibadet yalnızca nafile olarak tutulur. Ramazan ayında tutulamayan oruçların yerine geçmediği için kaza oruçlarının ayrıca tutulması gerekir. Aynı oruçta hem kaza hem nafile niyeti yapılması geçerli kabul edilmez. Bu oruçlar peş peşe tutulabileceği gibi farklı günlere bölünerek de yerine getirilebilir.

6 GÜNLER ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, Ramazan ayının ardından gelen önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu orucu tutan kişinin, tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağı ifade edilir. Yapılan her iyiliğe kat kat karşılık verileceği müjdesiyle birlikte, bu ibadet müminler için büyük bir fırsat sunar. Aynı zamanda Ramazan’da kazanılan ibadet alışkanlığının devam etmesine katkı sağlar ve manevi sürekliliği destekler.

HARAM AYLAR HANGİLERİDİR?

İslam’da “haram aylar” olarak bilinen dönemler Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları ardışık olarak gelirken, Receb ayı yılın ortasında tek başına yer alır. Bu aylar tarih boyunca özel bir anlam taşıyan ve kutsiyet atfedilen zaman dilimleri olarak kabul edilmiştir.

HARAM AYLARIN ANLAMI VE HİKMETİ

“Haram” kelimesi bu bağlamda yasaktan ziyade dokunulmazlık ve saygınlık anlamı taşır. Bu ayların en önemli özelliği, insanların barış ve güven içerisinde yaşamalarını teşvik etmesidir. Tarihsel süreçte savaşların durdurulduğu, insanların güven içinde seyahat edebildiği ve özellikle hac ibadetinin huzurla yerine getirildiği dönemler olarak bilinir. Bu yönüyle haram aylar yalnızca bireysel ibadetlerin değil, toplumsal düzenin ve barışın da teminatı olarak görülmüştür.

BU AYLARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan “kendinize zulmetmeyin” uyarısı, bu ayların sadece dış dünyaya değil, insanın kendi iç dünyasına yönelik bir hassasiyet taşıdığını gösterir. Bu nedenle kişi davranışlarını daha dikkatli değerlendirmeli, günahlardan sakınmalı ve ibadetlerine daha fazla özen göstermelidir. Aynı zamanda ahlaki değerlerin korunması, sabır ve hoşgörünün artırılması da bu dönemin ruhuna uygun bir yaklaşım olarak öne çıkar.

HARAM AYLARDA KAÇINILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Haram aylarda savaş ve şiddetten uzak durulması esastır. Bununla birlikte haksızlık, zulüm ve adaletsizlik gibi davranışlardan kaçınılması gerekir. Günahların hafife alınmaması, aksine daha büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi önem taşır. Toplumsal huzuru bozacak her türlü fitne, kavga ve olumsuz davranıştan uzak durulması bu ayların ruhuna uygun bir yaşam anlayışını destekler.

SEVAP VE SORUMLULUK DENGESİ

Haram aylar, hem sorumlulukların arttığı hem de manevi kazançların çoğaldığı özel zaman dilimleridir. Bu dönemlerde yapılan ibadetlerin değeri artarken, işlenen hataların da daha ağır bir karşılığı olduğu kabul edilir. Bu nedenle tövbe, arınma, yardımlaşma ve iyilik gibi davranışlar daha fazla teşvik edilir. İslam alimleri bu ayları, insanın kendini yenilediği ve manevi olarak yoğunlaştığı bir fırsat dönemi olarak tanımlar.