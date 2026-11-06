Sevilla Alaves maçı hangi kanalda, Sevilla Alaves nereden CANLI izlenir?

Sevilla Alaves maçı, bugün Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Sevilla Alaves maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

SEVİLLA ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla Alaves maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, internet üzerinden dijital yayın platformu S Sport Plus aracılığıyla takip edilebilecek.

SEVİLLA ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla Alaves maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

SEVİLLA ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla ile Alaves arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir yayın platformu. Platform için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'ı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. S Sport Plus'ın resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa üyelik oluşturun.

3. Abonelik paketlerinden birini seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

4. Canlı yayınlar bölümünden izlemek istediğiniz maçı seçin.

S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

SEVİLLA ALAVES NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sevilla Alaves maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden internetten takip edebilir. Bağlantı ve yayın akışı değişebileceği için güncel yayın bilgileri resmi yayıncının duyurularından takip edilebilir.

SEVİLLA ALAVES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Sevilla Alaves maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

S SPORT PLUS DONMADAN NASIL İZLENİR?

Sevilla Alaves maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.