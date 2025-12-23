Sevilay Yılman neden kovuldu? Sevilay Yılman'ın işine neden son verildi?

Türk televizyon haberciliği, 2025 yılına damga vuran en çarpıcı medya krizlerinden biriyle sarsıldı. Show TV ekranlarında dört yıldır yayınlanan Bu Sabah programında yaptığı açıklama sonrası gündemin merkezine oturan Sevilay Yılman, kanal yönetiminin aldığı kararla görevinden kovuldu. Peki, Sevilay Yılman neden kovuldu? Detaylar...

SEVİLAY YILMAN NEDEN KOVULDU?

Sevilay Yılman'ın Show TV ile yollarının ayrılmasının temel nedeni, doğrulanmamış ve resmi makamlarca yalanlanan bir iddianın canlı yayında dile getirilmesi oldu.

Canlı Yayında Gündeme Gelen İddia

Yılman, Show TV'de yayınlanan Bu Sabah programında, İstanbul merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturmasına ilişkin konuşurken şu yönde bir açıklama yaptı:

"Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek… Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde."

Bu sözlerle, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı yönünde bir beklenti olduğunu öne sürdü. Açıklama, kısa sürede sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Savcılıktan Net Yalanlama

İddianın yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, konuya ilişkin net bir açıklama yaptı. Savcılık kaynakları:

Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair herhangi bir soruşturma veya işlem bulunmadığını

İddiaların gerçeği yansıtmadığını resmi olarak bildirdi.

Bu açıklama, Yılman'ın yayındaki sözlerinin teyit edilmemiş bilgi niteliğinde olduğunu ortaya koydu.

Show TV ve TMSF Yönetiminin Kararı

Savcılıktan gelen yalanlamanın hemen ardından, Show TV yönetimi hızlı bir karar aldı. Kanal:

Sevilay Yılman'ın işine son verdi.

SEVİLAY YILMAN KİMDİR?

Sevilay Yılman, Türkiye'de magazin, medya ve kulis haberciliği alanında uzun yıllardır tanınan bir gazetecidir.

Yazılı basında magazin ve televizyon dünyasına yönelik haberlerle tanındı

Televizyon ekranlarında yorumcu ve sunucu kimliğiyle öne çıktı

Özellikle kulis bilgileri, medya içi gelişmeler ve spor-magazin kesişimi konularındaki açıklamalarıyla bilindi

Show TV Dönemi

Sevilay Yılman, yaklaşık dört yıl boyunca Show TV'de yayınlanan "Bu Sabah" programının sunuculuğunu üstlendi. Program:

Güncel haberler

Magazin ve spor kulisleri

Sosyal gündem analizleri