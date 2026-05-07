Sevdiğim Sensin final mi yapıyor, Sevdiğim Sensin ne zaman sezon finali yapacak?

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Sevdiğim Sensin için tatil zili çalmaya hazırlanıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte dizinin sadık izleyici kitlesi, "Sevdiğim Sensin ne zaman sezon finali yapacak?" sorusunun yanıtını kilitlendi. Oyuncu kadrosunun performansı ve senaryosuyla sosyal medyada her bölümüyle TT olan dizinin, bu sezon veda mı edeceği yoksa kısa bir ara mı vereceği netleşti. Sevilen yapımın heyecan dolu sezon finali tarihi ve yeni sezona dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

SEVDİĞİM SENSİN REYTİNGLERDE ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Star TV ekranlarının bu sezonki en büyük sürprizi olan Sevdiğim Sensin, reyting listelerini altüst ederek yeni sezon biletini cebine koydu. Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen ve güçlü rakibi Halef: Köklerin Çağrısı’nı tahtından indirerek zirveye yerleşen dizi, izleyicilerden tam not aldı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın uyumuyla sosyal medyayı sallayan yapımın, tatile gireceği tarih ise sonunda netlik kazandı. İşte fenomen dizinin sezon finaline dair tüm detaylar...