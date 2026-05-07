Sevdiğim Sensin final mi yapıyor, Sevdiğim Sensin ne zaman sezon finali yapacak?
Ekranların romantik ve sürükleyici hikayesiyle kalpleri fetheden yapımı hakkında izleyicileri heyecanlandıran iddialar gündeme bomba gibi düştü. Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım için takipçileri, "Sevdiğim Sensin final mi yapıyor, dizi bitiyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Sevdiğim Sensin için tatil zili çalmaya hazırlanıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte dizinin sadık izleyici kitlesi, "Sevdiğim Sensin ne zaman sezon finali yapacak?" sorusunun yanıtını kilitlendi. Oyuncu kadrosunun performansı ve senaryosuyla sosyal medyada her bölümüyle TT olan dizinin, bu sezon veda mı edeceği yoksa kısa bir ara mı vereceği netleşti. Sevilen yapımın heyecan dolu sezon finali tarihi ve yeni sezona dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...
SEVDİĞİM SENSİN REYTİNGLERDE ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ
Star TV ekranlarının bu sezonki en büyük sürprizi olan Sevdiğim Sensin, reyting listelerini altüst ederek yeni sezon biletini cebine koydu. Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen ve güçlü rakibi Halef: Köklerin Çağrısı’nı tahtından indirerek zirveye yerleşen dizi, izleyicilerden tam not aldı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın uyumuyla sosyal medyayı sallayan yapımın, tatile gireceği tarih ise sonunda netlik kazandı. İşte fenomen dizinin sezon finaline dair tüm detaylar...
Yılbaşının hemen ardından yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin, kısa sürede NOW’un iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı’nı geride bırakarak Perşembe akşamlarının bir numarası oldu. Senaryosundaki derinlik ve başrol oyuncularının etkileyici performansı, diziyi reyting sıralamasında birinciliğe taşıdı. Bu başarıyla birlikte yapım şirketinden beklenen müjde geldi: Sevdiğim Sensin, önümüzdeki yıl da hikayesine devam edecek ve 2. sezon onayıyla hayranlarını sevindirdi.
BİRSEN ALTUNTAŞ AÇIKLADI: SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Dizinin sadık takipçileri tatil tarihini merak ederken, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş beklenen haberi paylaştı. Star TV'nin sevilen projesi, hikayesine kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak heyecan dolu bölümüyle sezon finali yapacak.
HELİN KANDEMİR VE AYTAÇ ŞAŞMAZ'DAN MUHTEŞEM PERFORMANS
Dizinin başarısındaki en büyük pay, şüphesiz başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'a ait. Karakterlerinin yaşadığı imkansız aşkı ekranlara başarıyla yansıtan ikili, her hafta milyonları televizyon başına kilitliyor. Reytinglerde 1. sıraya yerleşen yapım, 4 Haziran'daki büyük sezon finalinin ardından eylül ayında yeni sürprizlerle tekrar izleyici karşısına çıkacak.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI İLE BÜYÜK REKABET
Pazartesi akşamlarından Perşembe’ye kadar süren dizi savaşlarında Sevdiğim Sensin, rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı. Özellikle büyük bir bütçeyle hazırlanan "Halef" dizisini reytinglerde sollaması, televizyon dünyasının en çok konuştuğu olaylardan biri oldu. Senaryo başarısını tescilleyen dizi, şimdi yaz molasından önce izleyicisine unutulmaz bir sezon finali yaşatmaya odaklandı.