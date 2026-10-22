Sevdiğim Sensin 22. bölüm full HD CANLI izle! Sevdiğim Sensin SON BÖLÜM nereden izlenir?

Yeni başlayan Sevdiğim Sensin dizisi, ilk bölümüyle ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Diziyi kaçıranlar veya tek parça halinde izlemek isteyenler ise internette “Sevdiğim Sensin 22. bölüm tek parça full HD izle” şeklinde arama yapıyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin 22. bölümü hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde…

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULAR

Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü hikâyesini deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla destekliyor. Yapımda yer alan isimler, performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekerken dizinin duygusal derinliğini de artırıyor.

DENEYİMLİ İSİMLER ÖN PLANDA

Dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi Türk televizyonlarının tecrübeli oyuncuları yer alıyor. Bu güçlü isimler, canlandırdıkları karakterlerle hikâyenin dramatik yapısına sağlam bir zemin hazırlıyor.

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç gibi genç ve başarılı oyuncular da dizinin enerjisini yükselten isimler arasında bulunuyor. Bu oyuncular, karakterlerine kattıkları dinamizmle dikkat çekiyor.

Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler ise hikâyenin farklı katmanlarını güçlendiren yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN 22. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin dizisi bölümlerini Star TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, kaderin beklenmedik anlarda insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan, güçlü bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Farklı dünyalara ait iki insanın zorunlu bir karar sonucu başlayan yolculuğu, zamanla derin ve sarsıcı bir sevdaya dönüşüyor.

Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın, görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Yardım amacıyla bulunduğu bu köyde, hayatı boyunca köy dışına çıkmamış, kendi dünyasında yaşayan Dicle ile tanışıyor. Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası oluyor.

Erkan modern şehir hayatının içinden gelirken, Dicle geleneklere bağlı, sade ve sessiz bir yaşam sürmektedir. Aralarındaki bu büyük fark, hikâyeyi daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

Hikâyenin en dikkat çekici noktası, Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalmasıdır. Başlangıçta tamamen mecburiyetten doğan bu evlilik, iki yabancıyı aynı kaderde birleştirir.

Zamanla paylaşılan acılar, fedakârlıklar ve yaşanan zorluklar, bu zorunlu birlikteliği gerçek bir aşka dönüştürür. Sevdiğim Sensin, aşkın bazen planlanmadan, hatta istemeden doğabileceğini güçlü bir şekilde anlatır.

Dizi yalnızca bir aşk hikâyesi sunmakla kalmaz; kader, gelenekler, fedakârlık ve aidiyet duygusu gibi temaları da derinlemesine işler. Karakterlerin iç çatışmaları ve hayata bakış açıları, izleyicinin kendinden bir parça bulmasını sağlar.

Afişte yer alan evlilik ve fotoğraf detayı, dizinin romantik ve duygusal atmosferini simgelerken; hikâyenin merkezindeki kader vurgusunu da güçlü şekilde yansıtır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilüfer’in hem ilaç hem de Dicle’nin hazırladığı bitki karışımını içtikten sonra bayılması büyük bir krize yol açar. Fakat kısa sürede kendine gelir. Ancak yaşananlar Dicle’yi derinden sarsar. Pişmanlık duygusuyla boğuşan Dicle, bir yandan da kendini herkesten dışlanmış hisseder. Olayın ağırlığını üzerinden atan Erkan ise Dicle’nin kalbini yeniden kazanmak için bir jest yapar.Ancak Esat’ın sürpriz uyanışı ve bu süreçte öğrendiği büyük sırrı açığa çıkarmasıyla her şey altüst olur. Aldur ailesi hiç olmadığı kadar sarsılırken Erkan, geçmişiyle ve gerçek kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Dicle ise kendini çok zor bir durumda bulur. Erkan’ı en çok yaralayan, Dicle’nin ihaneti ve ona söylediği yalandır.Derya’nın hayatındaki değişikliği öğrenen Ali, kontrolü kaybetmemek ve Derya’yı yakınında tutmak için yeni bir plan yapar. Erkan öfkesini Dicle’den çıkarırken Dicle giderek tükenir ve hayatını değiştirecek büyük bir kararın eşiğine gelir.Üstelik radikal bir karar alan yalnızca Dicle de değildir. İnci hakkında öğrendiği gerçek, Derya’yı da harekete geçirir. Civan’ı da yanına alan Derya, merkezi terk eder.Üç kardeşin hayatlarına yön vermek için aldığı kararlar, Ferman’ın gözünde onları yeniden hedef hâline getirir. Yaptıklarından pişman olan Erkan, Dicle’den af dilemek için karşısına çıktığında artık karşısında tanıdığı eski Dicle yoktur.