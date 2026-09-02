Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı ve yeni sezon detayları merak konusu olurken, Star TV tarafından dizinin yeni sezonundan ikinci tanıtımın yayınlandığı duyuruldu. Peki, Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, yeni tanıtımda neler var ve dizi ne zaman başlayacak?

SEVDİĞİM SENSİN 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, izleyicileri sevindiren gelişme yaşandı. Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Erkan ve Dicle’yi zorlu günlerin beklediği görülürken, hikâyeye dahil olan Alper Çankaya da ilk kez izleyici karşısına çıktı.

SEVDİĞİM SENSİN 2. SEZON İKİNCİ TANITIMI YAYINLANDI

Yeni sezon öncesinde yayınlanan ikinci tanıtım, dizinin gelecek bölümlerinde yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları verdi. Duygusal sahnelerin yanı sıra gerilimin de yükseldiği tanıtımda, Erkan’ın Dicle’yi korumak için yaptığı fedakârlık öne çıktı.

Ferman’ı vurmak zorunda kalan Dicle’yi korumak isteyen Erkan, suçu üstlenerek tutuklanıyor. Sevdiği kadına veda etmek zorunda kalan Erkan’ın hapishaneye girmesi, ikilinin ilişkisini yeni ve zorlu bir döneme taşıyor.

ALPER ÇANKAYA SEVDİĞİM SENSİN KADROSUNDA

Dizinin yeni sezonundaki dikkat çeken yeniliklerden biri de Alper Çankaya’nın kadroya katılması oldu. Başarılı oyuncu, yayınlanan ikinci tanıtımda gizemli bir mahkûm karakteriyle ilk kez izleyicinin karşısına çıktı.

Çankaya’nın canlandırdığı karakterin Erkan’ın hapishanedeki hikâyesinde nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak konusu oldu. Tanıtımda karakterin dikkat çeken sözleri, yeni sezonda Erkan’ın karşılaşacağı olayların kolay geçmeyeceğinin sinyalini verdi.

DİCLE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "KOCAMIN BANA İHTİYACI VAR!"

Erkan’ın tutuklanmasının ardından Dicle için de zorlu bir dönem başlıyor. Tanıtımda İnci’nin Dicle’ye yönelik öfkesinin giderek arttığı görülürken, Dicle tüm baskılara rağmen Erkan’dan vazgeçmeyeceğini gösteriyor.

Dicle’nin “Siz benim canımı alana kadar ben vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim kocamın bana ihtiyacı var!” sözleri, yeni sezonda karakterin vereceği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Erkan ve Dicle’nin birbirlerine olan bağlılığı, dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak olayların merkezinde yer alacak.

SEVDİĞİM SENSİN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla çok yakında Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturuyor.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in yer aldığı dizinin yeni sezonunda Erkan ve Dicle’nin hikâyesinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde, izleyiciler dizinin yeni bölümlerinin yayın gününü ve saatini de öğrenebilecek.

SEVDİĞİM SENSİN FRAGMANLARI NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin’in yeni sezon tanıtımları ve fragmanları, dizinin resmi yayın platformları üzerinden takip edilebiliyor. Dizinin yeni sezonuna ilişkin fragman ve tanıtımlar yayınlandıkça izleyiciler Erkan ve Dicle’nin hikâyesinde yaşanacak gelişmeler hakkında yeni ipuçlarına ulaşabilecek.