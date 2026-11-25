Sevdan Bir Ateş 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sevdan Bir Ateş 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Yeni bölüme ait tanıtımda ise Mirza ile Leyla arasındaki duygusal anlar ve Yaman'ı sarsan itiraf öne çıkıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdan Bir Ateş 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanları genellikle yeni bölümün yayınının ardından paylaşılıyor. Fragman yayınlandığında Show TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Mirza, Hüma'nın bebekliğini merak ederek Leyla'ya "Kime benziyordu?" diye soruyor. Leyla'nın "Hüma doğduğu ilk andan beri hep sana benziyordu" cevabı ikili arasında duygusal anlar yaşatıyor. Mirza için endişelenen Leyla'nın babasına "Mirza'nın hâline bak. Paramparça. Hiç kimsesi kalmadı" demesi üzerine Çakır'ın "Siz varsınız ya" sözleri dikkat çekiyor.

Tanıtımda Mirza ile Cici'nin morgdan çıktığı anlar da yer alıyor ve kimlik tespiti yapılan kişinin kim olduğu merak konusu oluyor. Şömine başında Hüma'yla geçiremediği yılların acısını "Çocuğumun her şeyini çaldılar benden. İlk adımını, ilk diş çıkardığı anı…" sözleriyle anlatan Mirza, Leyla ve Hüma ile aile fotoğrafı çektiriyor.

Terasta Yaman'ın karşısına çıkan Ceren'in "Sen karnımdaki çocuğun babasısın Yaman" itirafı ise dengeleri değiştiriyor. Tanıtımın finalinde Mirza, kucağında Hüma ile Leyla'yla dans ederken duyulan "Hiçbir mutluluk ya da keder sonsuza kadar sürmez" sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.