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Show TV'nin dikkat çeken yapımı Sevdan Bir Ateş, 12. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizide, Mirza'nın Nasim'le hesaplaşması ve Vuslat'ın sakladığı sırlar hikâyeye yön veriyor.
Sevdan Bir Ateş 12. bölüm CANLI izleme linki var mı, full HD tek parça nereden izlenir soruları, bölümü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde. Sevdan Bir Ateş'in 12. bölümü Show TV ekranlarından ve Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından takip edilebiliyor. Bölümü kaçıranlar ise yayının ardından Show TV'nin resmi dijital platformlarında 12. bölümü tek parça olarak izleyebiliyor.
SEVDAN BİR ATEŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ya da kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor. Kaçırılan bölümler ise yayının ardından Show TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak yer alıyor.
SEVDAN BİR ATEŞ 12. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLENİR Mİ?
Sevdan Bir Ateş'in 12. bölümü, televizyondaki yayınının ardından Show TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak yer alıyor. Bölümü yüksek görüntü kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyenlerin, telif hakkı ihlali içeren siteler yerine kanalın resmi platformlarını tercih etmesi öneriliyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdan Bir Ateş'in son bölümünde öldüğünü sandığı Nasim'in eline düşen Leyla, hayatının en büyük kâbusunu yeniden yaşadı. Mirza ise sevdiği kadını kurtarmak için bütün Kapadokya'yı ayağa kaldırdı. Nasim'in Leyla'yı yeniden Halep'e götürme planı, zamana karşı nefes kesen bir mücadeleyi başlattı.
Öte yandan Faysal'ın elindeki ve geçmişin karanlık sırlarını ortaya çıkarabilecek video, Vuslat'ı köşeye sıkıştırdı. Yıllardır sakladığı gerçeklerin açığa çıkmasından korkan Vuslat, geri dönüşü olmayan kararların eşiğine geldi. Bölümün sonunda Mirza ile Nasim arasındaki büyük hesaplaşma, iki adamı ölümle yaşam arasındaki ince çizgiye sürükledi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yayınlanan tanıtımda Mirza, Hüma'nın bebekliğini merak ederek Leyla'ya "Kime benziyordu?" diye soruyor. Leyla'nın "Hüma doğduğu ilk andan beri hep sana benziyordu" cevabı ikili arasında duygusal anlar yaşatıyor. Mirza için endişelenen Leyla'nın babasına "Mirza'nın hâline bak. Paramparça. Hiç kimsesi kalmadı" demesi üzerine Çakır'ın "Siz varsınız ya" sözleri dikkat çekiyor.
Tanıtımda Mirza ile Cici'nin morgdan çıktığı anlar da yer alıyor ve kimlik tespiti yapılan kişinin kim olduğu merak konusu oluyor. Şömine başında Hüma'yla geçiremediği yılların acısını "Çocuğumun her şeyini çaldılar benden. İlk adımını, ilk diş çıkardığı anı…" sözleriyle anlatan Mirza, Leyla ve Hüma ile aile fotoğrafı çektiriyor.
Terasta Yaman'ın karşısına çıkan Ceren'in "Sen karnımdaki çocuğun babasısın Yaman" itirafı ise dengeleri değiştiriyor. Tanıtımın finalinde Mirza, kucağında Hüma ile Leyla'yla dans ederken duyulan "Hiçbir mutluluk ya da keder sonsuza kadar sürmez" sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.
SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?
Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın, beklenmedik bir olayla birlikte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, bütün planlarını altüst ediyor.
Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'in yanı sıra Leyla ile Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza'yı zorlu bir yolculuk bekliyor. Kapadokya'ya dönüşüyle birlikte ise asıl mücadele başlıyor. Mirza, geçmişin gölgesinde hem ailesine hem de kendi duygularına karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Sevdan Bir Ateş'in başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:
Murat Ünalmış: Mirza Kozaklı
Özge Özacar: Leyla Kızılırmak
Gökçe Eyüboğlu: Mihre Kozaklı
Sitare Akbaş: Destan Kızılırmak
Taner Rumeli: Yaman Ganioğlu
Sezin Bozacı: Macide Kızılırmak
Yeşim Gül: Vuslat Kozaklı
İsmail Hakkı: Cici
Beyti Engin: İrfan
Okday Korunan: Çakır