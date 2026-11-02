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Sevdam Karadeniz neden yok, bugün Sevdam Karadeniz yok mu, Sevdam Karadeniz yeni bölüm saat kaçta başlayacak?

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Sevdam Karadeniz neden yok, bugün Sevdam Karadeniz yok mu, Sevdam Karadeniz yeni bölüm saat kaçta başlayacak?
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NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisinin bu akşamki yayın saatiyle ilgili izleyicilerden yoğun soru geliyor. Diziyi her zamanki saatinde ekranda göremeyen izleyiciler, bugün Sevdam Karadeniz'in yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölümün saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Sevdam Karadeniz bu akşam ekranda olacak ancak yayın saati değişti. Dizinin bu akşamki bölümü aynı zamanda final bölümü olacak. Now'un yayın akışında saat 20.00'de Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Dokunmayın Şabanıma yer alıyor. İşte Sevdam Karadeniz'in bu akşamki yayın saati ve final bölümüne dair merak edilenler.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN YOK?

Sevdam Karadeniz'i akşam saatlerinde ekranda göremeyen izleyicilerin merak ettiği sorunun yanıtı, Now'un yayın akışında yapılan değişiklik. Kanal, bu akşam saat 20.00'de Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Dokunmayın Şabanıma filmini ekrana getiriyor. Film nedeniyle Sevdam Karadeniz'in yayını daha geç bir saate kaydırıldı.

BUGÜN SEVDAM KARADENİZ YOK MU?

Sevdam Karadeniz bugün ekranda olacak. Dizinin yeni bölümü, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ancak bu akşam yayınlanacak bölüm dizinin son bölümü olacak. Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle final yapıyor.

SEVDAM KARADENİZ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sevdam Karadeniz'in yeni bölümü bu akşam saat 21.45'te NOW ekranlarında başlayacak. İzleyiciler, Dokunmayın Şabanıma filminin ardından dizinin veda bölümünü izleyebilecek.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sevdam Karadeniz'in final kararının ardındaki neden, düşük reytingler oldu. Dizi, yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren reyting listelerinde beklenen ilgiyi göremedi. Rekabetin yoğun olduğu akşam kuşağında izleyiciden istediği karşılığı bulamayan yapım için kanal yönetimi final kararı aldı. Böylece Sevdam Karadeniz, yalnızca 4 bölümle ekranlara veda edecek.

SEVDAM KARADENİZ NEREDEN İZLENİR?

Sevdam Karadeniz'in final bölümünü canlı izlemek isteyenler, diziyi NOW ekranlarından takip edebilecek. Bölüm ayrıca NOW'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Yayının ardından final bölümü, kanalın internet sitesinde izleyicilerin erişimine açılacak.

NOW YAYIN AKIŞI 2 KASIM 2026

NOW'un bu akşamki yayın akışında öne çıkan programlar şöyle:

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Dokunmayın Şabanıma

21.45 Sevdam Karadeniz (Final)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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