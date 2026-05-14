Sevda Demirel’in sağlık durumu nasıl, neyi var? Sevda Demirel ne açıklama yaptı?

Sevda Demirel’in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Maçka Parkı’nda yaşadığı öne sürülen talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı konuşulan Demirel’in son durumu merak edilirken, “Sevda Demirel’in sağlık durumu nasıl?”, “Ne yaşadı?” ve “Resmi bir açıklama yaptı mı?” soruları kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü isimden gelecek açıklama ise yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEVDA DEMİREL AYAĞINI MI KIRDI?

Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdiği öne sürülen Sevda Demirel’in ayağının kırıldığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Demirel’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler magazin gündeminde yer aldı.

SEVDA DEMİREL AYAĞINI NASIL KIRDI?

İddialara göre Sevda Demirel, İstanbul’daki Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu ayağında kırık oluştuğu belirtilirken, ünlü ismin bir süre tedavi altında olacağı ifade edildi.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya’nın Langen kentinde doğdu. Aslen Gaziantepli olan Demirel, genç yaşlarda İstanbul’a gelerek mankenlik kariyerine adım attı. Mankenliğin yanı sıra şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk yapan Demirel, uzun yıllardır magazin dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor.

SEVDA DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Sevda Demirel, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

SEVDA DEMİREL’İN KARİYERİ

Sevda Demirel kariyerine mankenlik ile başladı. Bir dönem Asım Can Gündüz’ün vokalistliğini yapan Demirel, daha sonra sahne çalışmalarına yöneldi. Oyunculuk kariyerinde “Otostop”, “Tatlı Kaçıklar” ve “Altın Vuruş” gibi yapımlarda rol aldı.

Müzik alanında ise “Sevda Gibi”, “Sus” ve “Uyanma Vakti” albümleriyle dikkat çekti. Uzun bir aranın ardından 2019 yılında yayımladığı “Sevda Tokatı” adlı single ile yeniden müzik çalışmalarına döndü.