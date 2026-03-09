Ses sistemi cezası SON DAKİKA! Ses sistemi cezası ertelendi mi? Ses sistemi cezası ne kadar? 

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler Türkiye'de sürücüler için önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. 7574 sayılı kanun, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Karayolları Trafik Kanunu'nda bazı maddeler güncellendi. Yapılan değişiklikler özellikle araç içindeki elektronik cihazların kullanımı konusunda daha sıkı kurallar getirilmesine neden oldu. Peki, ses sistemi cezası ertelendi mi? Ses sistemi cezası ne kadar? Detaylar...

SES SİSTEMİ CEZASI SON DAKİKA!

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeleri içeren 7574 sayılı kanun, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Kanunda yapılan değişiklikler kapsamında araçlarda kullanılan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarına ilişkin kurallar daha açık şekilde tanımlandı. Düzenlemenin ilgili bölümü şu şekilde yer aldı:

MADDE 24 - 2918 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 3.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır."

"Araçlarda Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir."

Bu değişiklikle birlikte araç içerisinde kullanılan bazı cihazların sürücünün görüş alanında bulunması veya yönetmelikte belirtilen şartlara uymaması halinde ciddi yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor.

SES SİSTEMİ CEZASI ERTELENDİ Mİ?

Yeni trafik düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de ses sistemi cezasının ertelenip ertelenmediği oldu.

Trafik mevzuatına göre araç üzerinde teknik değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü oluşturması durumunda sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor. Bazı durumlarda ise aracın trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor.

Düzenleme kapsamında ayrıca şu yaptırımlar da yer alıyor:

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Bununla birlikte düzenleme sonrasında araç içi multimedya sistemleri, akıllı ekranlar ve yol yardım hizmeti sunan cihazlar da sürücüler tarafından yakından takip edilen başlıklar arasında yer aldı. Bu nedenle CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin kullanım durumu da sıkça araştırılmaya başlandı.

SES SİSTEMİ CEZASI NE KADAR?

Yeni trafik düzenlemesi kapsamında araçlarda bulunan elektronik cihazların kullanımıyla ilgili uygulanacak cezalar da net şekilde belirlendi.

Düzenlemede yer alan cezalardan bazıları şöyle sıralanıyor:

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlara uygun ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3.000 TL idari para cezası

Şartlara uymayan cihazları bulunduran veya kullananlara 21.000 TL idari para cezası ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi

Ayrıca sürüş güvenliği açısından önemli bir diğer kural da seyir halinde cep telefonu kullanımı ile ilgili oldu. Buna göre:

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ikinci ihlalde 10 bin lira ceza uygulanacak.

Aynı kuralın bir yıl içinde üçüncü veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.