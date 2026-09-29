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Serpil Yavuzyılmaz, YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi olarak kamuoyunun gündemine geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı bilgisi gündeme geldi. Peki, Serpil Yavuzyılmaz kimdir, ne iş yapıyor? Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DENİZ YAVUZYILMAZ’IN EŞİ SERPİL YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Serpil Yavuzyılmaz, Deniz Yavuzyılmaz'ın eşidir. Çift, 28 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen nikâh törenini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Nikâha dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muharrem İnce ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve davetli katıldı. Dönemin basın haberlerinde tören, "Millet ittifakını buluşturan nikâh" ifadesiyle de yer aldı.

Yavuzyılmaz çifti, 11 Haziran 2022 tarihinde Derin Yavuzyılmaz isimli bir kız çocuğuna sahip oldu.

Serpil Yavuzyılmaz hakkında gündeme gelen soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturmanın "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarını içerdiği bildirildi.

SERPİL YAVUZYILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Serpil Yavuzyılmaz'ın ne iş yaptığına ilişkin verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir meslek veya görev bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler kapsamında Serpil Yavuzyılmaz'ın mesleği ya da çalışma hayatıyla ilgili herhangi bir bilgi verilemiyor.

SERPİL YAVUZYILMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serpil Yavuzyılmaz'ın yaşı ve memlektine ilişkin verilen bilgiler arasında doğum tarihi veya yaşı bulunmuyor.

SERPİL YAVUZYILMAZ HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlattığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl boyunca TBMM'deki danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Özgün Avcı'nın savcılıkta verdiği ifadede yer aldığı belirtilen iddiaların içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Burada söz konusu ifadelerin bir soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve soruşturmanın devam ettiği bilgisi esas alınıyor. Serpil Yavuzyılmaz hakkında gündeme gelen suçlamalar, kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmiyor.

SERPİL YAVUZYILMAZ VE DENİZ YAVUZYILMAZ NE ZAMAN EVLENDİ?

Serpil Yavuzyılmaz ile Deniz Yavuzyılmaz, 28 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. İstanbul'da düzenlenen nikâh töreninde nikâhı Ekrem İmamoğlu kıydı. Törene dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Muharrem İnce'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili, bürokrat ve davetli katıldı.

Nikâh töreni, katılan siyasi isimler nedeniyle dönemin basınında "Millet ittifakını buluşturan nikâh" şeklinde nitelendirildi.

SERPİL YAVUZYILMAZ’IN ÇOCUĞU VAR MI?

Serpil Yavuzyılmaz ile Deniz Yavuzyılmaz'ın Derin Yavuzyılmaz isimli bir kız çocuğu bulunuyor.

Derin Yavuzyılmaz, 11 Haziran 2022 tarihinde dünyaya geldi. Böylece Deniz ve Serpil Yavuzyılmaz çiftinin bir kız çocukları olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.