Serpil Bahçeli kimdir, Serpil Bahçeli kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Siyasetten ve kamera önünden uzak bir yaşam süren Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evi paylaştı. Bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Serpil Bahçeli için ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. İşte Serpil Bahçeli'nin hayatına dair merak edilenler.

SERPİL BAHÇELİ KİMDİR?

Serpil Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası. Bahçeli ailesinin 6 çocuğundan biri olan Serpil Bahçeli'nin kardeşleri Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Prof. Dr. Semiha Bahçeli.

Çalışma hayatını bankacılık sektöründe geçiren Serpil Bahçeli, Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yaptı. Bankacılık kariyerinin ardından emekliye ayrıldı. Siyasetle doğrudan bir ilişkisi bulunmayan Serpil Bahçeli, hayatı boyunca kamuoyunun gözünden uzak ve sade bir yaşam sürdü.

SERPİL BAHÇELİ KAÇ YAŞINDA?

Serpil Bahçeli'nin yaşına ve doğum tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Serpil Bahçeli, 1948 doğumlu Devlet Bahçeli'nin ablası olarak biliniyor.

SERPİL BAHÇELİ NERELİ?

Serpil Bahçeli, Bahçeli ailesinin memleketi olan Osmaniye'den. Ailenin taziyeleri kabul etmesi için Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Serpil Bahçeli ise uzun yıllar boyunca Ankara'da yaşadı.

SERPİL BAHÇELİ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Serpil Bahçeli bekardı, hayatı boyunca hiç evlenmedi. Uzun yıllar boyunca Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile birlikte aynı evde yaşadı.

SERPİL BAHÇELİ NEDEN ÖLDÜ?

Serpil Bahçeli'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bahçeli ailesi ve MHP cephesinden vefatın nedenine dair kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

SERPİL BAHÇELİ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Serpil Bahçeli'nin cenaze programına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Cenaze töreninin yeri ve saatinin önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.