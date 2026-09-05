Serhat Mustafa Kılıç neden öldü? Seksenler Ergun Plak öldü mü, hasta mıydı?

Kağıthane'de yaşayan ve son dönemde kendisinden haber alınamayan Serhat Mustafa Kılıç, kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Oyuncunun ölümüyle ilgili Kağıthane Asayiş Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Serhat Mustafa Kılıç neden öldü? Ayrıntılar...

SERHAT MUSTAFA KILIÇ ÖLDÜ MÜ?

Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evinde yaşayan Serhat Mustafa Kılıç'tan perşembe gününden itibaren haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), saat 17.00 sıralarında oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalmasına karşın içeriden yanıt gelmemesi üzerine endişelenen Özlem E., yanında bulunan anahtarla eve girdi. Eve giren kadın, Kılıç'ı salonda bulunan tekli koltukta oturur pozisyonda hareketsiz halde buldu.

Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuduğunu fark eden Özlem E., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından sağlık ekipleri, Serhat Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Buna karşın vücudunda herhangi bir yara, kesi ya da açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Oyuncunun ölümünün kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından soruşturma süreci devam ettiriliyor.

Yakınları tarafından paylaşılan bilgilere göre Serhat Mustafa Kılıç'ın lenf kanseri hastası olduğu, bunun dışında bilinen başka bir sağlık sorununun bulunmadığı aktarıldı. Oyuncunun ölüm nedeninin netleşmesi için yapılacak incelemelerin sonuçları bekleniyor.