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Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer'in özel hayatına ilişkin açıklamaları, uzun süredir birlikte olduğu DJ Serhan Aydemir'i yeniden gündeme taşıdı. Altı yıllık ilişkilerini karşılıklı kararla sona erdirdiklerini açıklayan Varlıer'in ardından Serhan Aydemir'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Serhan Aydemir kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Ayça Varlıer Serhan Aydemir neden boşandı? İşte merak edilen tüm detaylar.

SERHAN AYDEMİR KİMDİR?

Serhan Aydemir, DJ ve müzik prodüktörü kimliğiyle tanınan bir isimdir. Kişisel profilinde DJ, prodüktör, Dinamo FM 103.8 çalışanı ve dijital sanatçı olarak tanımlanmaktadır.

Aydemir, oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer ile yaklaşık altı yıl süren ilişkisiyle de magazin gündeminde yer aldı. İkilinin birlikteliği, Varlıer'in 19 Kasım 2026 tarihinde yaptığı ayrılık açıklamasıyla sona erdi.

SERHAN AYDEMİR NE İŞ YAPIYOR?

Serhan Aydemir, DJ'lik ve müzik prodüktörlüğü yapıyor. Kendisini dijital sanatçı olarak da tanımlayan Aydemir'in Dinamo FM 103.8 ile bağlantısı bulunuyor.

SERHAN AYDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Serhan Aydemir'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SERHAN AYDEMİR NERELİ?

Serhan Aydemir'in doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir biyografik bilgi de bulunmuyor.

SERHAN AYDEMİR AYÇA VARLIER AYRILDI MI, NEDEN AYRILDILAR?

Ayça Varlıer, 19 Kasım 2026 tarihinde katıldığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında, Serhan Aydemir ile altı yıllık ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.

Ayrılık kararını birlikte aldıklarını belirten Varlıer, ilişkilerini medeni bir şekilde noktaladıklarını söyledi. Aralarında güzel bir sevgi bağının bulunduğunu ifade eden oyuncu, ikisinin de kendi yollarına devam etme kararı aldığını dile getirdi.

Varlıer, ayrılığın ardından yeni projelerine ve işlerine odaklandığını da belirtti