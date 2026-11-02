Sergio Conceiçao kimdir? Porto'ya 11 kupa kazandıran hoca Fenerbahçe'nin gündeminde

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışında en çok konuşulan isim Sergio Conceiçao. Göztepe'ye evinde 2-1 yenilen takımda yönetim yabancı bir hocadan yana ağırlık koydu ve Portekizli teknik adam adayların başında gösteriliyor.

Conceiçao şu an boşta. Haziranda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan ayrıldı, o günden beri bir takımın başına geçmedi.

SERGİO CONCEİÇAO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sergio Conceiçao ile Fenerbahçe arasında henüz açıklanmış bir anlaşma yok. Kulüp, İsmail Kartal'ın Galatasaray'a 2-1 yenilgiden sonraki gün istifa etmesi üzerine takımı milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet etti. Kuyt'un ilk maçında Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ama sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Maçın ardından yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Yeni hoca için konuşulan isimlerin başında Conceiçao geliyor. Portekizlinin adı Fenerbahçe'yle ilk kez anılmıyor: Sadettin Saran, 2025'te başkan adayıyken teknik direktör adayı olarak onu açıklamıştı.

SERGİO CONCEİÇAO KİMDİR?

Sergio Conceiçao, Portekizli teknik direktör ve eski milli futbolcu. Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição. Portekiz Milli Takımı'nda 1996-2003 arasında 56 maça çıktı, 12 gol attı.

Milli formayla en çok hatırlanan maçı Euro 2000'deki Almanya karşılaşması. Rotterdam'da oynanan grup maçında üç golü de o attı ve Portekiz 3-0 kazandı; takım o turnuvada yarı finale kadar yükseldi.

Beş oğlu var. Bunlardan Rodrigo ve Francisco Conceição, Porto'da babalarının yönetiminde forma giydi.

SERGİO CONCEİÇAO KAÇ YAŞINDA?

Sergio Conceiçao 51 yaşında. 15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu, bu ayın 15'inde 52'sine girecek.

SERGİO CONCEİÇAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sergio Conceiçao 1993-1998 arasında Porto'nun oyuncusuydu; bu yıllarda Penafiel, Leça ve Felgueiras'ta kiralık olarak oynadı. 1998'de Lazio'ya transfer olup İtalya'ya gitti, ardından Parma ve Inter formalarını giydi. 2003'te Lazio'ya döndü, 2004'te kısa bir süre yeniden Porto'da oynadı.

Sonraki durakları Belçika'da Standard Liège (2004-2007), Kuveyt'te Qadsia ve Yunanistan'da PAOK oldu. Futbolu 2010'da PAOK'ta bıraktı.

SERGİO CONCEİÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Sergio Conceiçao teknik direktörlüğe 2012'de Olhanense'de başladı. Sonra Académica, Braga ve Vitória Guimarães'i çalıştırdı, 2016-2017 sezonunda Fransa'da Nantes'ın başındaydı.

2017'de Porto'ya döndü ve yedi yıl kulüpte kaldı. Haziran 2024'te Porto'dan ayrıldı, aralıkta Milan'ın teknik direktörü oldu. Ekim 2025'te Al Ittihad'la iki yıllık sözleşme imzaladı; haziran 2026'da Suudi kulübüyle yolları ayrıldı.

SERGİO CONCEİÇAO HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Sergio Conceiçao'nun kupaları büyük ölçüde Porto yıllarından. Takımla üç Portekiz Ligi şampiyonluğu (2017-18, 2019-20, 2021-22), dört Portekiz Kupası, üç Süper Kupa ve bir Lig Kupası kazandı. Bu 11 kupayla tek bir Portekiz kulübünde en çok kupa kaldıran teknik direktör oldu.

Milan'daki kısa döneminde de bir kupa var. 6 Ocak 2025'teki İtalya Süper Kupası finalinde Milan, Inter'i 3-2 yendi.