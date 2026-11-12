Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu'na ne dedi, Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu olayı nedir?

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Sergen Yalçın, Hakan Çalhanoğlu'nun savunma yönünü eleştirerek "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil" yorumunu yapmıştı. Yalçın, aynı dönemde milli takımın bir diğer orta saha oyuncusu Orkun Kökçü hakkında da dikkat çeken bir değerlendirmede bulunmuştu. İşte Sergen Yalçın ile Hakan Çalhanoğlu olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NE DEDİ?

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Hakan Çalhanoğlu'nun oyununu değerlendirirken özellikle savunma katkısını eleştirmişti. Yalçın, "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil" ifadesiyle milli futbolcunun defansif yönünün yeterli olmadığını savunmuştu.

SERGEN YALÇIN HAKAN ÇALHANOĞLU OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte geçmişte milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Hakan Çalhanoğlu hakkındaki yorumu da bu sözler arasında yer aldı. Yalçın'ın açıkladığı ilk aday kadroda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun, Belçika maçında orta sahada görev yapması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN ORKUN KÖKÇÜ'YE NE DEDİ?

Sergen Yalçın, milli takımın orta sahasına ilişkin değerlendirmesinde Orkun Kökçü hakkında da konuşmuştu. Yalçın, Orkun Kökçü için "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım" sözlerini kullanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIM KADROSUNDA VAR MI?

Evet, Hakan Çalhanoğlu, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. Deneyimli orta saha, milli takımın en önemli isimleri arasında bulunuyor.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."